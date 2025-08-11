Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF

Omul de afaceri consideră că propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice, prin care echipei FCSB i-a fost dat dreptul să-l înscrie pe Lista A pe jucătorul Malcom Edjouma, care în primă fază rămăsese în afara primei echipei, este un abuz.



'Un președinte care merge să 'pupe' inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți. Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic. În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă - un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor. Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii - angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește - se deplasează 'la palat' pentru a 'pupa inelul' este pur și simplu inacceptabil', a transmis Dan Șucu.



El afirmă totodată că decizia de modificare a ROAF fără consultarea celorlalți membri ai Ligii Profesioniste de Fotbal creează un precedent periculos și că președintele LPF, Gino Iorgulescu, ar trebui să-și prezinte demisia de onoare.



'Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa', a mai transmis acționarul majoritar al FC Rapid.



Comitetul de urgență al FRF, compus din președintele FRF Răzvan Burleanu, prim-vicepreședintele FRF și președinte a FPF Gino Iorgulescu și vicepreședintele FRF Octavian Goga a aprobat, vineri, propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice. Astfel, a fost scos paragraful care restricționa completarea Listei A de către echipe cu alți jucători în afara celor legitimați după comunicarea listei inițiale.



În primă fază jucătorul francez Malcom Edjouma nu fusese trecut pe Lista A transmisă la LPF de către FCSB și nu avea dreptul de a fi folosit conform regulamentului în Superliga României, până la modificarea acestuia, porivit Agerpres.

