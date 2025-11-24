€ 5.0871
Alegeri cu scandal în București. Ciucu acuză o manipulare rușinoasă: A scos graficul despre PUD-uri / FOTO
Data actualizării: 22:47 24 Noi 2025 | Data publicării: 22:45 24 Noi 2025

Alegeri cu scandal în București. Ciucu acuză o manipulare rușinoasă: A scos graficul despre PUD-uri / FOTO
Autor: Doinița Manic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa Foto: Agerpres
 

Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză "o manipulare rușinoasă" cu privire la PUD-udri.

Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6, candidat din partea PNL la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025, spune că pe rețelele sociale circulă "minciuni" și "calomnii" cu privire la PUD-uri din sectorul aflat sub administrația sa.

El a publicat și grafice care arată numărul PUD-urilor aprobate în Sectorul 6 pentru a-și argumenta declarațiile. Potrivit acestora, în ultimii 5 ani au fost aprobate 93 de PUD-uri. Ciucu spune că acestea au fost "puține și necesare". Pentru comparație, graficele arată că în anul 2016 au fost aprobate 121 de PUD-uri în Sectorul 6, în anul 2017 - 103, iar în 2018 - 79 de PUD-uri.

Ciprian Ciucu: Sunt oripilat de minciunile care circulă cu privire la PUD-uri din Sectorul 6

"Sunt oripilat de minciunile care circulă pe rețetele sociale cu privire la PUD-uri din Sectorul 6 și alte calomnii și declarații manipulatoare! Dar cifrele vorbesc de la sine! Citiți-le cu atenție nu mai credeți manipulările filmate în această campanie murdară.  

VEZI ȘI: Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați

PUD-urile votate în mandatul meu au fost puține, necesare (o impunea forma sau dimensiunea terenului) și o parte dintre ele au fost pentru proiectele publice ale primăriei. Datele sunt publice și verificabile. 

Și încă ceva: domnul Nicușor Dan, când era primar general a atacat în instanță sute de autorizații emise de primarul Sectorului 2 de atunci! Pe motiv de ilegalitate!! Si eu sunt cel arătat cu degetul? Aceste lucruri sunt extrem de ușor de verificat și demonstrat. 

Fac un apel la onestitate, se pare că aceasta este doar declarată, nu și practicată. Este rușinos modul manipulator, planificat manipulator, în care unii au înțeles să își ducă campania. 

VEZI ȘI: Ciprian Ciucu, dezvăluiri rare despre soția sa, la podcastul lui Jorge. Cine este femeia cu care e impreună din liceu

Eu nu am pregătit nici minciuni, nici manipulări. Acum trebuie să mă apar de astfel de minciuni. Poate sunt naiv că eu cred că se pot câștiga alegeri cu campanii despre viziunea și programul meu.  

Atacurile murdare vor ajuta doar AUR și PSD. Este păcat. Vă rog vedeți aceste grafice!", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, postând și imagini cu graficele respective.

candidat ciprian ciucu
ciprian ciucu
alegeri primaria bucuresti 2025
alegeri primaria capitalei
