Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați

Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a reiterat invitația la o dezbatere electorală între primii cinci candidați. Acesta a criticat dezbaterile organizate la televiziunile sau sediile candidaților și a propus câteva reguli clare.

Potrivit acestuia, dezbaterea ar trebui să aibă loc săptămâna aceasta, echipele de campanie să stabilească data, ora și locul, iar gazda să fie o televiziune sau o universitate, cu posibilitatea ca toate posturile să o transmită în direct.

„Reiterez invitația la dezbatere pe care am făcut-o deja în prima zi de campanie. Am propus cea mai echilibrată formulă, respectiv, primii cinci competitori, cei care se bucură de intenție de vot, conform cercetărilor sociologice: pentru că prestația lor poate influența rezultatul alegerilor.

Nu am primit niciun răspuns. Nu cred în seriozitatea unor dezbateri organizate de către prietenii candidaților, la televiziunile candidaților, sau în sediile candidaților.

De aceea vin cu câteva precizări despre cum ar trebui organizată această dezbatere esențială:

1. Pentru că avem o campanie scurtă, ar trebui să se întâmple săptămâna aceasta;

2. Echipele de campanie ar trebui să se întâlnească și să agreeze data, ora și locul;

3. Gazda ar trebui să fie o televiziune sau o universitate și toate televiziunile ar trebui să aibă posibilitatea de a transmite dezbaterea în direct.

Altfel, vor fi fel și fel de “dezbateri” ad-hoc, regizate și cu mult zgomot de fond, cu candidați aventurieri, care nu au nici 1% din încrederea oamenilor”, a scris Ciprian Ciucu.

Dezbaterea, singura modalitate corectă de evaluare a candidaților

Ciprian Ciucu este de părere că dezbaterea este singura care permite alegătorilor să evalueze candidații corect. De asemenea, candidatul a criticat campaniile cu cheltuieli uriașe și campaniile negative desfășurate pe rețelele sociale.

„Eu vorbesc despre dezbaterea esențială, aceea așteptată de toată lumea. Așa se organizează dezbaterile electorale în mod corect, astfel încât oamenii să poată evalua, într-un mediu echidistant, cine este acela sau aceea în care să-și pună încrederea.

Banii mulți, fără număr NU înseamnă campanie electorală, înseamnă manipulare.

O campanie ilegală se desfășoară în acest moment. Acestă campanie negativă se duce acum de către două partide pe rețelele de socializare cu cuvinte tari, clipuri mincinoase de câteva secunde, acuzațiile aberante. Nu poți pretinde avantajul moral atunci când duci campanii murdare și ilegale. Acesta NU este campanie electoală, este manipulare”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.