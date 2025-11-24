€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Data actualizării: 13:14 24 Noi 2025 | Data publicării: 13:10 24 Noi 2025

Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Autor: Elena Aurel

Candidatul PNL la alegerile locale pentru Primăria București face declarații Candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu a solicitat organizarea unei dezbateri electorale între primii cinci candidați la Primăria Capitalei.

Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a reiterat invitația la o dezbatere electorală între primii cinci candidați. Acesta a criticat dezbaterile organizate la televiziunile sau sediile candidaților și a propus câteva reguli clare. 

Potrivit acestuia, dezbaterea ar trebui să aibă loc săptămâna aceasta, echipele de campanie să stabilească data, ora și locul, iar gazda să fie o televiziune sau o universitate, cu posibilitatea ca toate posturile să o transmită în direct. 

„Reiterez invitația la dezbatere pe care am făcut-o deja în prima zi de campanie. Am propus cea mai echilibrată formulă, respectiv, primii cinci competitori, cei care se bucură de intenție de vot, conform cercetărilor sociologice: pentru că prestația lor poate influența rezultatul alegerilor.

Nu am primit niciun răspuns. Nu cred în seriozitatea unor dezbateri organizate de către prietenii candidaților, la televiziunile candidaților, sau în sediile candidaților.

VEZI ȘI: Ciucu vs. dezvoltatorii imobiliari: Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii

De aceea vin cu câteva precizări despre cum ar trebui organizată această dezbatere esențială:

1. Pentru că avem o campanie scurtă, ar trebui să se întâmple săptămâna aceasta;

2. Echipele de campanie ar trebui să se întâlnească și să agreeze data, ora și locul;

3. Gazda ar trebui să fie o televiziune sau o universitate și toate televiziunile ar trebui să aibă posibilitatea de a transmite dezbaterea în direct.

Altfel, vor fi fel și fel de “dezbateri” ad-hoc, regizate și cu mult zgomot de fond, cu candidați aventurieri, care nu au nici 1% din încrederea oamenilor”, a scris Ciprian Ciucu.

VEZI ȘI: A început campania: Primul candidat care cere o dezbatere electorală între primii cinci clasați în sondaje

Dezbaterea, singura modalitate corectă de evaluare a candidaților

Ciprian Ciucu este de părere că dezbaterea este singura care permite alegătorilor să evalueze candidații corect. De asemenea, candidatul a criticat campaniile cu cheltuieli uriașe și campaniile negative desfășurate pe rețelele sociale.

„Eu vorbesc despre dezbaterea esențială, aceea așteptată de toată lumea. Așa se organizează dezbaterile electorale în mod corect, astfel încât oamenii să poată evalua, într-un mediu echidistant, cine este acela sau aceea în care să-și pună încrederea.

Banii mulți, fără număr NU înseamnă campanie electorală, înseamnă manipulare.

O campanie ilegală se desfășoară în acest moment. Acestă campanie negativă se duce acum de către două partide pe rețelele de socializare cu cuvinte tari, clipuri mincinoase de câteva secunde, acuzațiile aberante. Nu poți pretinde avantajul moral atunci când duci campanii murdare și ilegale. Acesta NU este campanie electoală, este manipulare”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
alegeri primaria bucuresti 2025
dezbatere bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 15 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 52 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 59 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 41 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close