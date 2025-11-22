A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat

E vorba de Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă, considerați ca fiind candidați cu șanse reale pentru a câștiga. Din „spate” vine puternic și Ana Ciceală, aflată în creștere.

Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie.

Bogdan Chirieac crede că în acest moment din 4 au rămas 3. Cătălin Drulă pare ieșit din cursă, dar nu e totul tranșat

Analistul politic Bogdan Chirieac e de părere că în acest moment Cătălin Drulă e ieșit din cursa electorală, dar spune că nimic nu e tranșat.

La lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a participat și președintele României, Nicușor Dan, „moment maximum” considerat de analistul Bogdan Chirieac, care afirmă că ulterior o serie de evenimente politice, scandaluri (n.r. - demiterea lui Ludovic Orban după ce l-a criticat pe Cătălin Drulă că abuzează de imaginea lui Nicușor Dan), dar și apariții în peisajul electoral a Anei Ciceală și a lui Vlad Gheorghe, toate acestea au dat peste cap sondajele.

„A izbucnit și s-a manifestat deplin și scandalul în care a fost implicat Cătălin Drulă privind angajarea în Guvern a cumnatei sale, aici probabil dânsul are dreptate că e fosta cumnată, nu actuala”, spune Chirieac, într-o intervenție la România TV. Acesta amintește însă de controversa celor cinci secretari de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) mulți „apăruți peste noapte”, în contextul reducerilor pe care le planifică Guvernul Bolojan.

Analistul politic e de părere că în acest moment Cătălin Drulă a ieșit din cursă, deși campania abia a început, însă e de părere că există „resurse” și timp pentru a recupera, amintind chiar de alegerile prezidențiale.

„Din nefericire pentru domnul Drulă și pentru USR ei plătesc prețul. Îmi e teamă că cel puțin deocamdată domnul Cătălin Drulă a ieșit din cursa pentru Primăria Capitalei. Doar dacă în ultimele zile de campanie nu se va întâmpla ceva cu totul deosebit. S-a mai întâmplat și cu domnul Nicușor Dan care era la distanță uriașă de George Simion în turul I ca mai apoi domnul Nicușor Dan să reușească să ia de trei ori mai multe voturi în turul doi decât a făcut-o în primul tur”, a conchis Chirieac.