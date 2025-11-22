Ciucu vs. dezvoltatorii imobiliari: Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii

Candidaul PNL la Primăria General a Capitalei, Ciprian Ciucu, are 25 de procese cu dezvoltatori imobiliari.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, este edilul căruia i se cere cea mai mare despăgubire de către un dezvoltator imobiliar și are 25 de procese pe care le-a câștigat pe fond sau în apel.
Ciucu a expus, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care bucureștenii ar trebui să îl voteze având în vedere lupta pe care o duce cu dezvoltatorii imobiliari.
„Revin:
Leafa mea se oprește la 17.000 lei, deși răspund de un buget al sectorului de peste 3,4 miliarde.
Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii.
Restul e cancan!
Voi fi un #PrimarPentruBucurești la fel de onest, integru, cu valori morale și extrem de muncitor. Istoria ne va dovedi!
Seară bună să aveți!“, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.
