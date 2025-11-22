Ciucu vs. dezvoltatorii imobiliari: Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, este edilul căruia i se cere cea mai mare despăgubire de către un dezvoltator imobiliar și are 25 de procese pe care le-a câștigat pe fond sau în apel.

Ciucu a expus, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care bucureștenii ar trebui să îl voteze având în vedere lupta pe care o duce cu dezvoltatorii imobiliari.

„Revin:

am 25 de procese cu dezvoltatorii imobiliari, pe toate le-am câștigat pe fond sau în apel;

un dezvoltator mi-a cerut în instanță o despăgubire istorică: 27 de milioane de euro!!!

Este cea mai mare cerută vreunui primar în România, pentru că nu a fost lăsat să construiască; 4 amenzi, de 25.000 de lei, primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții, unde am fost reclamat de dezvoltatori imobiliari, pentru că nu am semnat autorizații de construire. Le-am plătit, personal, din salariu.

Leafa mea se oprește la 17.000 lei, deși răspund de un buget al sectorului de peste 3,4 miliarde.

Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzii.

Restul e cancan!

Voi fi un #PrimarPentruBucurești la fel de onest, integru, cu valori morale și extrem de muncitor. Istoria ne va dovedi!

Seară bună să aveți!“, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.