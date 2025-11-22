€ 5.0891
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 A început campania: Primul candidat care cere o dezbatere electorală între primii cinci clasați în sondaje
Data actualizării: 16:18 22 Noi 2025 | Data publicării: 16:10 22 Noi 2025

A început campania: Primul candidat care cere o dezbatere electorală între primii cinci clasați în sondaje
Autor: Ioan-Radu Gava

A început campania: Primul candidat care cere o dezbatere electorală între primii cinci clasați în sondaje FOTO: Agerpres
 

Candidatul PNL la funcția de primar general, Cirprian Ciucu, vrea o dezbatere electorală cu primii cinci clasați în sondajele de opinie.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, sâmbătă după-amiază, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel pentru o dezbatere electorală cu primii cinci clasați în sondajele de opinie.

„Astăzi este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă.

Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidați, așa cum ne prezintă sondajele de opinie.

O astfel de formulă are câteva virtuți:

1. Fiecare dintre candidați poate influența semnificativ rezultatul alegerilor, primii cinci sunt percepuți ca actori principali.

2. Acoperă bine întregul spectru ideologic și este echilibrată, permițând ca mesajele noastre să ajungă la oameni.

Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte“, a transmis, sâmbătă, Ciprian Ciucu.

ciprian ciucu
alegeri bucuresti
dezbatere bucuresti
pnl
