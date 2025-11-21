Ciprian Ciucu, dezvăluiri rare despre soția sa, la podcastul lui Jorge. Cine este femeia cu care e impreună din liceu

Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6, candidat din partea PNL la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025, a fost invitat la podcastul lui Jorge (George Papagheorghe), acolo unde a vorbit și despre viața sa personală. El a dezvăluit că o cunoaște pe soția sa de la vârsta de 18 ani, când ambii învățau la liceu. De atunci au rămas de nedespărțit, iar în anul 2008 s-au căsătorit.

Sunt împreună de aproape 30 de ani și acum au un copil. Deși familia este foarte importantă pentru el, Ciprian Ciucu preferă totuși să o țină departe de lumina reflectoarelor și vorbește foarte rar în public despre acest subiect.

Ciprian Ciucu: M-am căsătorit cu iubita din liceu

"Știu că ai o poveste de dragoste foarte specială cu soția ta. Cum ai cunoscut-o? Câți ani aveai?", l-a întrebat Jorge pe Ciprian Ciucu.

"M-am căsătorit cu iubita din liceu, ca să zic așa, ne-am cunoscut în liceu", a răspuns Ciprian Ciucu.

"Câți ani aveai atunci?", a întrebat Jorge.

"A trecut multă apă pe Dâmbovița până ne-am căsătorit"

"Ei bine, cred că aveam 18 ani. Eram în ultimul an de liceu. Dar nu ne-am căsătorit imediat, adică a durat mult. A trecut multă apă pe Dâmbovița până ne-am căsătorit. La începutul anului '95, începutul anului '96, și ne-am căsătorit în 2008", a spus Ciucu.

"Cum o vezi tu prin ochii tăi așa? Ce înseamnă soția și iubirea vieții tale?", a întrebat Jorge.

"Ea e o persoană foarte bună, radiază bunătate și e foarte veselă. De cele mai multe ori, când ești în preajma ei, fericirea e contagioasă. Vede mereu lucrurile foarte pozitiv și îți dă un sentiment. Și în casă, și mie, și copilului ne dă un sentiment foarte, foarte bun de cămin. Vă dați seama că, de când suntem împreună, am trecut prin multe împreună. Vorbim mult. Mă înțelege", a mai spus Ciprian Ciucu.

Cu ce se ocupă soția lui Ciărian Ciucu

Soția primarului Sectorului 6 se numește Cristina Simona Ciucu. Potrivit declarației de avere a candidatului la Primăria Capitalei, ea are venituri din activitatea de management financiar la Centrul Român de Politici Europene, unde în 2024 a câștigat 89.360 de lei. Este vorba despre o organizație non-guvernamentală specializată în analiza și promovarea politicilor publice europene.