€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Politica Ciprian Ciucu, dezvăluiri rare despre soția sa, la podcastul lui Jorge. Cine este femeia cu care e impreună din liceu
Data actualizării: 08:54 21 Noi 2025 | Data publicării: 08:51 21 Noi 2025

Ciprian Ciucu, dezvăluiri rare despre soția sa, la podcastul lui Jorge. Cine este femeia cu care e impreună din liceu
Autor: Doinița Manic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei 2025, la podcastul lui Jorge Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei 2025, la podcastul lui Jorge, unde a vorbit despre soția sa. Foto: Captură video Tiktok
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei 2025, a fost invitat la podcastul lui Jorge, acolo unde a făcut dezvăluiri rare despre soția sa.

Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6, candidat din partea PNL la alegerile locale de la Primăria Capitalei 2025, a fost invitat la podcastul lui Jorge (George Papagheorghe), acolo unde a vorbit și despre viața sa personală. El a dezvăluit că o cunoaște pe soția sa de la vârsta de 18 ani, când ambii învățau la liceu. De atunci au rămas de nedespărțit, iar în anul 2008 s-au căsătorit.

Sunt împreună de aproape 30 de ani și acum au un copil. Deși familia este foarte importantă pentru el, Ciprian Ciucu preferă totuși să o țină departe de lumina reflectoarelor și vorbește foarte rar în public despre acest subiect.

VEZI ȘI: Astrogramă: Ciprian Ciucu, analizat astrologic: „Pești, Lună în Gemeni și Mercur în Berbec”. Ce înseamnă acest lucru

Ciprian Ciucu: M-am căsătorit cu iubita din liceu

"Știu că ai o poveste de dragoste foarte specială cu soția ta. Cum ai cunoscut-o? Câți ani aveai?", l-a întrebat Jorge pe Ciprian Ciucu.

"M-am căsătorit cu iubita din liceu, ca să zic așa, ne-am cunoscut în liceu", a răspuns Ciprian Ciucu.

"Câți ani aveai atunci?", a întrebat Jorge.

"A trecut multă apă pe Dâmbovița până ne-am căsătorit"

"Ei bine, cred că aveam 18 ani. Eram în ultimul an de liceu. Dar nu ne-am căsătorit imediat, adică a durat mult. A trecut multă apă pe Dâmbovița până ne-am căsătorit. La începutul anului '95, începutul anului '96, și ne-am căsătorit în 2008", a spus Ciucu.

VEZI ȘI: Ciprian Ciucu, confesiuni sincere despre viața de familie și de primar: „Mi-aș da nota 8 ca tată”

"Cum o vezi tu prin ochii tăi așa? Ce înseamnă soția și iubirea vieții tale?", a întrebat Jorge.

"Ea e o persoană foarte bună, radiază bunătate și e foarte veselă. De cele mai multe ori, când ești în preajma ei, fericirea e contagioasă. Vede mereu lucrurile foarte pozitiv și îți dă un sentiment. Și în casă, și mie, și copilului ne dă un sentiment foarte, foarte bun de cămin. Vă dați seama că, de când suntem împreună, am trecut prin multe împreună. Vorbim mult. Mă înțelege", a mai spus Ciprian Ciucu.

@ciprianciucus6 ♬ i was only temporary - my head is empty

Cu ce se ocupă soția lui Ciărian Ciucu

Soția primarului Sectorului 6 se numește Cristina Simona Ciucu. Potrivit declarației de avere a candidatului la Primăria Capitalei, ea are venituri din activitatea de management financiar la Centrul Român de Politici Europene, unde în 2024 a câștigat 89.360 de lei. Este vorba despre o organizație non-guvernamentală specializată în analiza și promovarea politicilor publice europene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
pnl
alegeri primar bucuresti
alegeri primarie bucuresti
candidat alegeri capitala
alegeri primaria bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban
Publicat acum 24 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 27 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 32 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 45 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close