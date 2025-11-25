Ciucu promite să rezolve problema traficului dacă va fi ales primar general. Ce propune

Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția că bucureștenii pierd în medie 150 de ore pe an în trafic și a explicat că mobilitatea este un serviciu public esențial, alături de educație și sănătate. De asemenea, acesta a promis că va face drumurile zilnice mai puțin stresante

„150 de ore pierdem, în medie, pe an, în trafic, conform unui studiu din 2024.

Bucureștiul trebuie să devină un oraș al oamenilor, iar politicile de mobilitate trebuie să aibă ca elemente centrale transportul public și alternativ.

Mobilitatea este un serviciu public esențial, la fel ca educația sau sănătatea.

Și mă voi ocupa ca drumurile noastre zilnice să nu mai fie la fel de stresante. Acum, pierdem ore-n șir din viață în trafic!

În loc se le petrecem într-un mod plăcut cu prietenii, familia, cu o carte-n mână”, a scris Ciprian Ciucu.

Ce propune

Ciprian Ciucu propune integrarea tarifară și informațională printr-un bilet și o aplicație unică pentru toate mijloacele de transport și parcări park&ride, construirea de parcări la intrările în oraș, coridoare de transport public cu benzi dedicate și semaforizare prioritară pentru un transport în comun curat, rapid și predictibil.



„CE PROPUN:

Integrarea tarifară și informațională: bilet unic și aplicație unică, extinse!

Plătești o singură dată și afli informații despre trasee, conexiuni, ora când ajung în stație, unde-ți lași mașina ca să pleci mai departe cu mijloacele de transport în comun de pe o singură platformă online.

Indiferent că vorbim despre tramvai, troleibuz, metrou, tren metropolitan ori parcări de tip park&ride.

Da, construirea lor, la intrările în București, pe principalele axe care aduc trafic în oraș, sunt vitale. În Sectorul 6, vom construi una pe Bd.

Timișoara, la intrarea în oraș de pe viitorul DR3, spre Spitalul Sectorului 6, la care lucrăm.

Apoi, este important ca transportul în comun să fie predictibil, curat și rapid.

De aceea, voi crea coridoare de transport public, cu benzi dedicate pentru autobuze, troleibuze și tramvaie, pe axe principale (de ex. Balta Albă – centru, Drumul Taberei – centru, Colentina – centru etc.), cu semaforizare prioritară.

După 7 decembrie, pun Bucureștiul la punct!”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.