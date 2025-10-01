€ 5.0820
Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 21:39 01 Oct 2025 | Data publicării: 20:36 01 Oct 2025

Nicușor Dan, alături de Emmanuel Macron pe covorul roșu în Copenhaga - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan si emmanuel macron in copenhaga danemarca (1) Captură video LIVE Sursa foto: DRM NEWS
 

Liderii europeni se află miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, într-o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern.

Președintele Nicușor Dan a ajuns, miercuri seară, la dineul oficial oferit de Majestatea sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria alături de președintele francez, Emmanuel Macron. Evenimentul are loc la Palatul Amalienborg din Copenhaga.

Cei doi președinți au coborât din același vehicul și au fost întâmpinați de Majestățile Lor.

Nicușor Dan, pe covorul roșu alături de Emmanuel Macron

În cursul zilei de astăzi, 1 octombrie, șefii de stat și de guvern din UE s-au întâlnit la Palatul Christiansborg din Copenhaga, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.

x close