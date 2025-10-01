Nicușor Dan, alături de Emmanuel Macron pe covorul roșu în Copenhaga - VIDEO

Președintele Nicușor Dan a ajuns, miercuri seară, la dineul oficial oferit de Majestatea sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria alături de președintele francez, Emmanuel Macron. Evenimentul are loc la Palatul Amalienborg din Copenhaga.

Cei doi președinți au coborât din același vehicul și au fost întâmpinați de Majestățile Lor.

Nicușor Dan, pe covorul roșu alături de Emmanuel Macron

În cursul zilei de astăzi, 1 octombrie, șefii de stat și de guvern din UE s-au întâlnit la Palatul Christiansborg din Copenhaga, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.