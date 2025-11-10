Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii coaliției pe cazul pensiilor magistraților

Întâlnirea se va desfășura la Palatul Cotroceni, la ora 10:00, conform agendei prezidenţiale.

Se apropie de un compromis pe legea pensiilor magistraților

Vineri, președintele Nicușor Dan a menționat că discuţiile pe această temă se apropie de "un compromis". Vezi detalii aici!

"Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a declarat Nicuşor Dan atunci, chestionat despre negocierile privind pensiile magistraţilor şi dacă îi va chema pe liderii coaliţiei la discuţii, după motivarea CCR.

Riscul pierderii de fonduri din PNRR

Pe de altă parte, cu privire la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele Nicușor Dan a spus că "trebuie fim optimişti" în privinţa asta.

Nicuşor Dan a evidențiat că, în opinia sa, reforma cu privire la pensiile magistraţilor poate fi făcută până pe data 28 noiembrie 2025, fiind timp ca proiectul să fie asumat de Executiv în faţa Parlamentului, să fie dezbătut într-o procedură rapidă, dar întrebarea este "dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituţională şi cât va dura acolo".

Majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistraţi, în discuție

Cu privire la majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistraţi, președintele Nicușor Dan a spus că acest lucru este în discuţie.

Înaintea întâlnirii cu liderii coaliţiei, președintele Nicușor Dan va depune o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din Bucureşti, notează Agerpres.

