Semnal de la Nicușor Dan. Coaliția, aproape de compromis pe pensiile magistraților

Mai mult, președintele spune că, cel mai probabil, săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire dedicată mai multor aspecte ce țin de activitatea curentă.

"În opinia mea, discuţiile se apropie de un compromis. (...) Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...), O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a declarat Nicuşor Dan, întrebat cu privire la negocierile despre pensiile magistraţilor şi dacă îi va chema pe liderii coaliţiei la discuţii, după motivarea CCR.

Pe de altă parte, cu privire la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele a transmis că "trebuie fim optimişti" în privinţa asta.

Până când poate fi făcută reforma privind pensiile magistraților, în opinia lui Nicușor Dan

Nicuşor Dan a subliniat că, în opinia sa, reforma privind pensiile magistraţilor poate fi făcută până pe 28 noiembrie, fiind timp ca proiectul să fie asumat de Guvern în faţa Parlamentului, să fie dezbătut într-o procedură rapidă, însă întrebarea este "dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituţională şi cât va dura acolo".

În ceea ce priveşte majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistraţi, şeful statului a afirmat că acest lucru este în discuţie, notează Agerpres.