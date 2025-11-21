Rezidența permanentă în Marea Britane, tot mai greu de obținut

Măsurile au fost detaliate de ministrul de interne Shabana Mahmood în Camera Comunelor, la câteva zile după anunțul unei înăspriri majore în politica de azil cu obiectivul descurajării imigrației ilegale.

Guvernul vizează, însă, și o reducere a imigrației legale, așa cum a anunțat în mai prim-ministrul Keir Starmer, la presiunea partidului antiimigrație Reform UK al lui Nigel Farage.

'Instalarea definitivă în această țară nu este un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat', a declarat Shabana Mahmood, ea însăși fiica unor imigranți pakistanezi.

De acum înainte, la modul general, va fi nevoie de a justifica zece ani de ședere în Marea Britanie pentru a putea cere un titlu de rezident permanent, în loc de cinci ani până acum.

Termenul se va prelungi la 15 ani în cazul imigranților care au primit ajutoare sociale mai puțin un an, și la 20 de ani pentru cei care au beneficiat de ajutoare mai mult de un an.

Excepții sunt prevăzute pentru medici și asistente, de care țara are nevoie acută și care vor putea în continuare să solicite statutul de rezident permanent după cinci ani.

Procedura va fi accelerată, de asemenea, pentru persoanele ce dispun de 'venituri ridicate' și pentru 'antreprenori', care vor putea primi rezidență permanentă după numai trei ani.

Conform estimărilor citate de ministrul de interne, până în 2030 aproximativ 1,6 milioane de străini sunt susceptibili să obțină rezidență permanentă, precizează Agerpres.

Aceste măsuri vor fi supuse consultării timp de 12 săptămâni, iar guvernul speră să pună în aplicare unele din ele începând din aprilie.

Persoanele care vor solicita rezidență permanentă vor trebui, de asemenea, să aibă cazier judiciar curat, un nivel al limbii engleze suficient și să nu aibă datorii. (Claudia Calotă)