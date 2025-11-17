Emmanuel Macron propune o datorie comună UE pentru a finanța sprijinul pe termen lung pentru Ucraina

Anunțul a fost făcut în contextul întâlnirii oficiale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Paris, transmite EFE, conform Agerpres.

„Uniunea Europeană trebuie să ofere Kievului un sprijin financiar previzibil și stabil pe termen lung”, a declarat Macron, adăugând că UE trebuie să exploreze „noi căi, așa cum am știut să facem în alte situații, când circumstanțele au impus acest lucru”.

Datorie comună ca semnal politic și economic

Președintele francez a explicat că se gândește „în special la îndatorarea comună în contextul pandemiei”, subliniind că o astfel de măsură ar transmite un mesaj clar: atât de susținere pentru Ucraina, cât și către Rusia, că Europa nu va obosi să sprijine Kievul. Macron a descris această posibilitate ca fiind „un semnal puternic” și o metodă de a arăta unitatea europeană în fața agresiunii ruse.

Statele membre ale UE, a adăugat Macron, lucrează deja pentru a răspunde nevoilor financiare ale Ucrainei în următorii doi ani împreună cu partenerii din G7, luând în calcul și fondurile ruse înghețate de la începutul războiului. Totodată, președintele francez a subliniat că sprijinul financiar trebuie să fie însoțit de „condiționalități solide”, pentru a garanta integritatea și transparența în administrarea fondurilor, mai ales într-un context în care Ucraina a fost afectată de scandaluri de corupție.

Perspective europene și alternative la finanțarea prin active rusești

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, menționase și ea posibilitatea emiterii unei datorii comune de către UE sau de către statele membre pentru a finanța Ucraina. Aceasta ar reprezenta o alternativă la utilizarea activelor ruse înghețate, deși von der Leyen a apreciat că ultima opțiune ar fi mai eficientă.

Potrivit oficialului european, UE explorează trei opțiuni pentru susținerea financiară a Kievului: emiterea de datorii la nivel comunitar folosind plafonul bugetului UE, finanțarea prin statele membre cu transfer ulterior către Ucraina prin acorduri interguvernamentale și utilizarea activelor ruse blocate prin sancțiuni pentru un „împrumut de reparare”.

Sprijin european pe termen lung

Inițiativa lui Macron vine într-un moment în care războiul din Ucraina intră în a treia fază, iar nevoia de sprijin stabil și predictibil devine tot mai acută. Liderul francez a insistat asupra importanței unui angajament pe termen lung al UE și a avertizat că, fără o finanțare solidă, sustenabilitatea eforturilor europene ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

În concluzie, propunerea președintelui francez reflectă atât preocuparea pentru securitatea și stabilitatea Ucrainei, cât și dorința de a demonstra unitatea europeană și fermitatea în fața presiunilor Rusiei, într-un moment crucial pentru geopolitica europeană.