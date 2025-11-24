Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO

Ministrul ungar de externe și-a exprimat opiniile despre planul de pace în 28 de puncte al SUA pe rețelele de socializare. Peter Szijjarto a declarat că propunerea este „o șansă majoră” de a pune capăt războiului din Ucraina, dar că „unii lideri din Europa de Vest” încearcă să o blocheze, scrie Sky News.

„Poziția noastră este clară: fiecare politician european are datoria de a susține acest plan pe deplin și necondiționat, deoarece aceasta este alegerea rațională și umană”, a spus Szijjarto.

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul în 28 de puncte după ce acesta a fost înmânat Kievului săptămâna trecută, înainte de a-și redacta propria contrapropunere.

După discuțiile de ieri de la Geneva, SUA și Ucraina au declarat că au elaborat un „cadru de pace actualizat și rafinat”.

Deși se află în UE și NATO, Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, este considerat cel mai de încredere avocat al lui Vladimir Putin în Europa și menține relații calde cu Kremlinul.

Zelenski: Ucraina va lucra la propuneri de pace care „ne vor întări, nu ne vor slăbi”

De cealaltă parte, vorbind prin videoconferință la un summit al Platformei Crimeii din Suedia, Zelenski a declarat că Kievul va continua să colaboreze cu partenerii săi la compromisuri privind propunerile făcute de SUA.

Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina, iar o decizie privind utilizarea activelor sale înghețate este crucială pentru orice propunere de pace, a spus Zelenski.

Președintele parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, care participă și el la summit, a declarat că planurile țării de aderare la UE și NATO trebuie să facă parte din garanțiile sale de securitate și din orice plan de pace.

„Liniile roșii” ale Ucrainei pentru discuțiile de pace includ nicio recunoaștere formală a teritoriilor ucrainene ocupate, nicio limită a forțelor sale de apărare și nicio restricție asupra viitoarelor sale alianțe, a spus Stefanchuk.