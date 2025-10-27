€ 5.0848
Data publicării: 20:42 27 Oct 2025

BREAKING NEWS Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Autor: Roxana Neagu

ungaria-respinge-propunerea-ue-de-a-trimite-consilieri-militari-in-ucraina_18420100 FOTO: Agerpres
 

Ungaria este decisă să nu lase Ucraina în UE.

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Decizia Ungariei vine atât timp cât guvernul național va rămâne la Putere. Inițierea procesului de aderare la UE ar aduce ”un pericol pentru Europa”, a avertizat ministrul. 

Szijjarto a remarcat că Ungaria rămâne singurul stat membru al UE care se opune lansării discuţiilor substanţiale de aderare cu Ucraina.

”Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus el, evidenţiind veto-ul constant exprimat de Budapesta în pofida ”presiunii enorme” din partea Bruxellesului.

Şeful diplomaţiei ungare a susţinut că aderarea Ucrainei la UE ar atrage blocul comunitar european în război şi ar deturna banii contribuabililor europeni. El a citat date de la o reuniune recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE potrivit cărora Ucraina va solicita 60 de miliarde de euro pentru a-şi susţine armata şi 135 de miliarde de euro în următorii doi ani pentru a finanţa operaţiuni de stat, costuri care ar fi suportate de contribuabilii europeni, inclusiv de cei ungari.

Ministrul Peter Szijjarto a accentuat că ”strategia pro-război” a Bruxellesului prioritizează finanţarea Ucrainei în detrimentul diplomaţiei, ignorându-se greutăţile financiare considerabile întâmpinate de cetăţenii UE, notează Agerpres. 

ungaria
ucraina
peter szijjarto
viktor orban
aderare ue
