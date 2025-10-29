Percheziții la Distrigaz în urma exploziei blocului din Rahova

Opt descinderi au loc miercuri dimineață în București și mai multe județe, în cadrul anchetei privind tragedia din Sectorul 5, soldată cu trei morți și 13 răniți.

Descinderi în patru județe

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București efectuează miercuri dimineață opt percheziții în dosarul exploziei produse în cartierul Rahova. Acțiunile se desfășoară în București, Ilfov, Prahova și Teleorman și vizează ridicarea de documente și dispozitive de stocare de la sediile Distrigaz, dar și de la mai multe persoane fizice și juridice.

"Dintre cele opt percheziţii, patru sunt efectuate în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman. Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis Agerpres.

După finalizarea perchezițiilor, șase persoane vor fi duse la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta: distrugere din culpă care a provocat un dezastru

Dosarul penal a fost deschis după explozia devastatoare produsă pe 17 octombrie într-un bloc situat pe strada Petre Ispirescu, în apropiere de Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a provocat moartea a trei persoane, alte 13 fiind rănite.

"Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane", arată sursa citată.

Anchetatorii investighează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, cercetările desfășurându-se, deocamdată, in rem, adică asupra faptei, nu asupra unor persoane identificate.

Revenirea controlată a locatarilor în blocurile afectate

Între timp, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis că locatarii pot reveni treptat în apartamentele lor, după finalizarea cercetărilor penale și a expertizelor tehnice.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că accesul se face în funcție de bloc și orar, sub supravegherea Poliției Capitalei. El a subliniat că siguranța rămâne prioritatea principală, iar accesul în scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina rămâne deocamdată interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.