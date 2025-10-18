Bujduveanu anunță unde vor fi cazați oamenii care au rămas fără locuințe, după explozia de la blocul din Rahova

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că va avea, împreună cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), o discuţie aplicată cu Distrigaz privind sigiliile care se pun la contoare, care nu au rolul să salveze vieţi, ci doar să stopeze furtul de gaz.

Discuții cu Distrigaz

"Am discutat ieri cu preşedintele ANRE şi începând de luni vom avea o discuţie aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă - aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieţi, ci au ca rol doar să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii în primul rând şi vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă şi mult mai aplicată asupra acestor contoare", a declarat sâmbătă presei Stelian Bujduveanu.

Cazarea oamenilor din blocul în care a avut loc explozia

"În prima opţiune avem propriile imobile ale Primăriei Municipiului Bucureşti, pe care le analizăm, apartament cu apartament, pentru a fi dotate cu absolut toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie, iar a doua categorie - am aprobat ieri în Consiliul General, din fondul de rezervă, aproape 3 milioane de lei, bani pe care îi vom folosi pentru închirierea din piaţă a apartamentelor pentru aceste familii", a spus Bujduveanu.

Se pot întoarce elevii de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" la cursuri?



Referitor la elevii de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", el a atras atenţia că aceştia nu se pot întoarce la cursuri în acea clădire.



"În privinţa liceului avem o placă ce s-a desprins şi a lovit un stâlp. Nu este atât de gravă situaţia, dar tot trebuie intervenit la punerea în siguranţă a imobilului, pentru că a existat această lovire. Trebuie să schimbăm geamurile, dar până când nu avem o certitudine cu imobilul de vizavi, cel afectat, cu blocul care a explodat, noi nu putem să permitem copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul, ce facem mai departe?", a arătat primarul Bujduveanu, notează Agerpres.