Trump a semnat legea care desecretizează dosarele Epstein

Donald Trump a promulgat miercuri legea care obligă Departamentul de Justiție să facă publice documentele legate de investigația privind Jeffrey Epstein, un pas prin care președintele cedează presiunilor venite simultan din tabăra democrată și din partea propriilor susținători conservatori.

Decizia reprezintă o întoarcere radicală față de poziția sa anterioară, mai ales că, în perioada mandatului inițial, Trump avea puterea de a desecretiza aceste informații, însă nu a ales să o facă. Subiectul a fost intens exploatat politic, în special de democrați, care au sugerat că dosarele ar putea conține informații sensibile despre Trump, cunoscut pentru relația sa de altădată cu Epstein. Acesta a murit în 2019, într-o închisoare federală, înainte de a fi judecat pentru trafic sexual.

După ce a semnat legea, Trump a încercat să reorienteze discuția, insistând pe legăturile lui Epstein cu democrații și publicând un mesaj provocator pe Truth Social.

„Poate că adevărul despre acești democrați și despre relațiile lor cu Jeffrey Epstein va ieși în sfârșit la lumină, pentru că AM SEMNAT LEGEA PENTRU PUBLICAREA DOSARELOR EPSTEIN!”, a transmis acesta.

Conform noii legi, Departamentul de Justiție trebuie, în maximum 30 de zile, să publice toate documentele referitoare la Epstein, inclusiv cele care privesc ancheta privind moartea sa, catalogată drept sinucidere. Textul legislativ permite mascarea datelor victimelor, dar interzice blocarea informațiilor pe motiv de „jenă, prejudicii de imagine sau sensibilitate politică”.

De-a lungul anilor, Trump a avut poziții oscilante: în campanie, promitea transparență totală, însă odată ajuns în Biroul Oval a respins subiectul ca fiind „o farsă” și a criticat vocile care cereau acces la documente. Schimbarea actuală de direcție a venit după ce a devenit evident că legislația ar fi trecut oricum prin Congres, context în care Trump a afirmat că „nu avem nimic de ascuns” și că „a venit timpul să trecem peste această farsă democrată pusă la cale de radicalii de stânga…”.

După semnalul dat de Trump, republicanii care amânaseră procesul legislativ au accelerat adoptarea legii atât în Cameră, cât și în Senat. Președintele Camerei, Mike Johnson, ținuse proiectul blocat luni la rând, iar după votul final a recunoscut că ar fi preferat ca Senatul să facă modificări, lucru care nu s-a întâmplat.

Congresul a făcut deja publice mii de documente, care detaliază legăturile lui Epstein cu numeroase personalități

La rândul său, Departamentul de Justiție a precizat anterior, într-un document emis în vară, că a publicat deja tot ceea ce putea fi pus la dispoziție fără a afecta investigațiile în curs sau protecția victimelor. „O mare parte din material este pus sub sigiliu prin ordine judecătorești”, se arăta în document. „Doar o fracțiune din aceste informații ar fi devenit publică dacă Epstein ar fi ajuns în fața instanței…”

Totuși, nu este clar ce volume de documente vor fi publicate acum, având în vedere că legea enumeră numeroase categorii obligatorii, de la dosare privind Epstein și Ghislaine Maxwell, la jurnale de zbor, liste de persoane menționate, conexiuni financiare sau acorduri de imunitate, dar include și o serie de excepții, precum protejarea identității victimelor sau materialele care ar putea compromite investigații active.

Congresul a făcut deja publice mii de documente, care detaliază legăturile lui Epstein cu numeroase personalități, printre care Larry Summers și scriitorul Michael Wolff. Numele lui Trump apare și el în unele materiale publicate, însă simpla menționare nu implică participare la faptele criminale.

Printre documentele difuzate de democrații din Comisia de Supraveghere se află și un e-mail trimis de Epstein către Wolff, în care acesta nota: „Desigur că știa despre fete, pentru că i-a cerut lui Ghislaine să se oprească.” În alt mesaj, îl descria pe Trump drept „câinele care nu a lătrat”.

Epstein îl menționa frecvent pe Trump în corespondența sa, majoritatea referințelor fiind negative. „Am întâlnit oameni foarte răi. Niciunul nu este atât de rău ca Trump. Nicio celulă decentă în trupul lui”, scria el într-unul dintre e-mailuri, conform The Guardian.

