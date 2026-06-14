George Simion, prima reacție după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea. Mesajul liderului AUR

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Liderul partidului AUR, George Simion, a reacționat duminică la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că a trecut peste procedurile interne ale PNL. El susține că această decizie ar demonstra lipsă de respect față de partidele politice, ordinea constituțională și principiile democratice.

„Nicușor Dan a ignorat forurile statutare ale PNL. Știți foarte bine că noi am fost cei mai aprigi contestatari ai lui Bolojan, dar să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și de democrație”, a spus George Simion.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs adresat membrilor organizației de tineret a AUR.

George Simion afirmă că structurile statutare ale PNL nu ar fi fost consultate înainte ca informațiile privind desemnarea lui Adrian Veștea să apară în spațiul public.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a declarat Simion.

Mesajul AUR după desemnarea lui Adrian Veştea ca premier

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”, a transmis astăzi AUR.

„Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate.

AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement.

Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, se mai arată în mesajul AUR după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.