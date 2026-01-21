Asociațiile care au primit milioane de lei de la români, din impozitul pe venit. Recorder e pe locul doi. Lista celor cu peste 1 milion de lei

DCNews.ro a intrat în posesia unei liste cu asociațiile, fundațiile și ONG-urile care, în 2024, au beneficiat de sume redirecționate de către contribuabili, reprezentând 3,5% din impozitul pe venitul impozitabil, respectiv prin formularul 230.

Conform acestei liste, sumele care au ajuns la asociații și fundații, doar din impozitul pe venit din 2024, sunt impresionante. Printre numele de pe listă regăsim instituții media, dar și foarte multe asociații dedicate autismului.

Autismul, pe primul loc la venituri, în România

Pe primul loc, în România, conform acestei surse, în 2024, s-a aflat Asociația Help Autism, care a primit o sumă care se ridică la 13.465.210 lei.

Recorder îl urmează îndeaproape

Al doilea loc este ocupat de o instituție media, susținută și prin cei 3,5% din impozitul pe venit. Către Asociația Recorder Community au ajuns, în 2024, 10.241.030 de lei.

Peste 9 milioane de lei a primit Asociația pentru Micuțul Noel. Tot atât a primit și Asociația Dăruiește Viață. ”De profesie, Om” este asociația către care s-au dus peste 5 milioane de lei în 2024. Fundația Filantropica Metropolis a primit 3,2 milioane de lei.

În top, găsim încă o asociație dedicată autismului, numită ”Autism Voce”, care a primit nu mai puțin de 2,8 milioane de lei în 2024. O altă asociație, ”Minți Creative”, a primit 2,7 milioane de lei.

De asemenea, regăsim un alt produs media - Asociația Starea Nației - care a primit 2,4 milioane de lei din redirecționarea impozitului pe venit în 2024.

Organizația Salvați Copiii a primit 1,7 milioane de lei.

Topul este continuat de următoarele asociații:

Asociația Organizația pentru Dezvoltare și Implicare Socială - 1.651.021 lei

Asociația Puzzle România - 1.627.610 lei

Asociația Casa Bună - 1.575.997 lei

Asociația Speranță pentru Integrare și Recuperare - 1.575.621 lei

Asociația Dedeman Bacău - AFJ - 1.502.642 lei

Asociația Hospice Casa Speranței - 1.359.002 lei

Asociația națională a persoanelor cu deficiențe de auz din România Ascultă Viața - 1.321.744 lei

Asociația Impact Autism - 1.168.483 lei

Asociația Magicamp - 1.134.227 lei

- 1.134.227 lei Asociația World Animal Veterinary Emissaries - 1.107.394 de lei

Asociația Atipic - 1.106.588 lei

Asociația Declic - 1.036.600 lei

Asociația Română pentru nou-născuți îndelung spitalizați ARNIS - 1.028.766

Acestea sunt doar asociațiile care au primit, în 2024, peste 1 milion de lei doar din impozitul pe venit, cei 3,5% redirecționați de români.

Lista continuă cu mii de asociații, unele cu nume mai sonore, altele mai puțin cunoscute și nu ia în considerare alte venituri - precum donații, strângeri de fonduri, gale, etc.