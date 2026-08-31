Cât s-a îmbogățit Mihai Ponea, ”cumătrul” lui Florin Bogos, în patru ani, conform propriilor declarații de avere

Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, are ultima declarație de avere completată în 2023. Anterior, putem găsi una din 2019. Deși avea o avere impresionantă încă din 2019, aceasta a sporit considerabil până în 2023, de unde apar și mai multe întrebări.

Mihai Ponea este șeful DSVSA Vaslui, ”cumătrul” omului de afaceri Fănel Bogos. Deși este unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Făneș Bogos a devenit recent cunoscut în spațiul public drept afaceristul care i-ar fi dat unui lider PNL 1,5 milioane de euro ca să-l bage în biroul de la Palatul Victoria al lui Ilie Bolojan, cu scopul de a decapita DSVSA Vaslui. ”Nu mi-a cerut niciun leuț, niciun leuț” spunea Fănel Bogos despre fostul șef al PNL Vaslui, cel care l-a ajutat să ajungă la premierul țării.

Totul a început, în ochii publicului, când lui Florin Bogos i-au fost sacrificate 230.000 de păsări. De fapt, el afirmă că povestea vine mult mai din urmă:

”Ideea de a ajunge la dl. Bolojan a pornit după doi ani de abuzuri, făcute de cumătrul meu (Mihai Ponea, DSVSA Vaslui n.r.). Neînțelegerea a apărut când a confundat împrumutul cu obligația de a-i da bani. L-am împrumutat de mai multe ori. Stăteam seara cu el și făceam planuri de afaceri, că i-am explicat că de la DSV nu are cum să crească niciodată. Este o vorbă: Cine ți-a rămas dator, te-ar pune pe tăietor.

Datoria cumătrului la mine este de aproximativ 280.000 de euro. Acum 10-15 ani, am început să-i dau câte 10.000 - 15.000 de euro. Acum am acte, dar la început, când am început să-i dau împrumut, i-am dat fără acte, soția mea i-a dat fostei lui soții. De când i-am cerut banii înapoi, au început presiunile.

Finu`, nașu` și cumătru

Mai exact, știam cum se fac concursurile la DSVSA și aveam un fin căruia i-am spus: dacă tot se scot posturile la concurs, de ce nu te bagi? Mi-a spus: nu mă bag, nu e rândul meu, posturile se scot pe bani. Deși știam, am făcut-o pe prostul. I-am zis: te duci la cumătrul și spui că vrei să participi și tu. Dacă e postul pentru alt coleg, vezi tu, poate-l bați. M-am trezit cu finul la mine că a venit și a spus: nașule, am luat concursul. Am zis: foarte bine. A venit cu o șampanie, cu fina, cu copiii, ca la nașul. Cumătrul, la vreo două săptămâni, îmi zice: cum facem cu banii pentru finul tău? Și i-am zis: pe mine m-a angajat tot nașul meu la DSV și nu mi-a cerut un leu, eu n-am cum să-i spun lu` finu` acum, o să creadă că eu îi vreau banii. Dacă este angajatul tău, dă-i lui de înțeles, eu nu intru în discuția asta, dacă vrei, dă-l afară, dar eu bani lu` finu` nu-i cer. Și el a spus: cum adică, am riscat, am scos la concurs, iar eu i-am zis: cumetre, când o să-mi dai banii înapoi, oprește-ți cât crezi tu, dar restul mi-i dai înapoi. După vreo 6 luni, vine la mine și-mi cere 100.000 de euro. I-am zis: băi, cumetre, dar tu când îmi dai banii ăștia? I-am întrebat ce vrea să facă cu ei”.

Citește aici declarațiile complete: Cum a ajuns Fănel Bogos de la o ceartă pe bani cu ”cumătrul” de la DSVSA în biroul lui Ilie Bolojan. Ce spune omul de afaceri din Moldova VIDEO

Ce s-a întâmplat în 2024: În septembrie 2024, la o fermă administrată de Fănel Bogos a fost confirmat un focar de salmoneloză. Au fost neutralizate peste 230.000 de păsări. Omul de afaceri a cerut despăgubiri de 13 milioane de lei, susținând că nu a fost din culpa fermei sale, dar DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni, considerând că o parte din responsabilitate îi revenea fermierului.

Mihai Ponea rămâne mult mai puțin vocal și mai puțin vizibil în această schemă. El este director executiv al DSVSA Vaslui, cumătrul și omul pe care Florin Bogos nu-l mai vrea la conducerea instituției.

Deși tăcut, Mihai Ponea are o declarație de avere care vorbește de la sine, chiar impresionantă

Specificăm că ultimele declarații de avere de pe site-ul DSVSA Vaslui sunt din 2023, dar ultima declarație de avere încărcată pe site-ul DSVSA Vaslui a lui Mihai Ponea este din 2019!

Această declarație de avere arăta că Mihai Ponea are un teren intravilan de 1.700 mp, din 2016, în Muntenii de Sus, unde are și o casă de locuit de peste 200 mp. În plus, el mai declara patru spații comerciale în Vaslui, de 53 mp, 128 mp, 251 mp și 500 mp.

Toate acestea le deținerea în proporție de 50% cu soția sa și dintr-un venit de consilier superior, de 66.910 lei/an. Alte venituri le avea de la Media Invest de 1393 de lei. Mai menționa veniturile soției, alocația celor doi copii, dar nimic relevant și fără legătură cu spațiile comerciale mai sus menționate, deși le avea din 2016, iar declarația de avere era din 2019.

Ce s-a schimbat în averea lui Mihai Ponea, în 4 ani

O declarație de avere mai recentă, din 2023, apare pe site-ul ANSVSA.

În aceasta, apar, în plus, față de 2019:

teren intravilan în Vaslui de 20.000 mp, achiziționat în 2021, împreună cu Cătălin Dogaru

teren intravilan în Bacău, cumpărat în 2020

casă de locuit, în Bacău, de 193 mp

o mașină Skoda fabricată în 2016.

un cont de 135.651 de lei.

salariul de la DSVSA Vaslui a ajuns la 76688 RON, iar de la ANSVSA București de 26548 RON.

acesta mai declară venituri din investiții de 2.436.750 lei, iar la sursă scrie doar ”Huși”.

Spațiile comerciale apar a fi în localitatea Vaslui din județul Vaslui, deci nu în Huși, astfel, apar cel puțin două întrebări: Ce investiții are Mihai Ponea în Huși? Nu are șeful din Vaslui venituri din spațiile comerciale din Vaslui?