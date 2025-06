De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video

Specialistul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, în cadrul emisiunii Ce Se Întâmplă, la DC News, de ce este ATV-ul unul dintre cele mai periculoase vehicule.

„Pentru a conduce un ATV ai nevoie doar de un permis Categoria B, deși ATV-ul nu e mașină. Singura asemănare cu mașina e că are 4 roți“, a zis jurnalistul Florin Răvdan.

„Este unul din vehiculele cele mai periculoase. Este mai periculos decât vehiculele pe două roți. Îți dă senzația de stabilitate, dar nu are stabilitate. Este departe de a fi ca în mașină. În momentul unui accident dai cu tine de pământ, pe când în mașină mai ești între niște table care sunt din ce în ce mai bine făcute să te protejeze, să se muleze, să amortizeze etc.

ATV-ul îți dă încredere pentru că ești pe patru roți. Dacă te urci ca necunoscător pe motocicletă, începi cu echilibrul, îți e frică, dar atunci când te urci prima dată pe un ATV nu e așa, pentru că ai senzația de stabilitate. În plus, ATV-ul are capacitatea, față de mașină, că poți trece prin tot felul de locuri prin care nu poți trece cu mașina și atunci te încântă să mergi pe șleauri, să urci o pantă, să mergi pe zone alunecoase etc. E o tracțiune integrală care te încântă și îți dă o falsă senzație de siguranță. În momentul în care l-ai scăpat de sub control este foarte periculos, mai periculos decât motorul pe două roți, chiar și mai periculos decât motocicleta cu ataș. ATV-ul este un monstruleț periculos“, a zis Titi Aur.

Titi Aur: Permisul de conducere de mașină nu este suficient pentru a conduce ATV-ul

În același timp, Titi Aur a punctat faptul că, pentru a conduce un ATV, nu este suficient să ai permis de conducere Categoria B, deoarece este un alt tip de vehicul.

„Bineînțeles că atunci când nu ai nici permis și mai ești și băut, când gradul de conștientizare și reflex scade, dar curajul crește, bineînțeles că se întâmplă accidente. Auzim destul de des tineri care au făcut accident. E hazard, e la noroc. Atunci când cazi poți să dai de orice, e hazard.

ATV-ul îți dă o falsă senzație de stabilitate și începi să ai curaj, care dacă nu ai suportul să îl înțelegi, devine periculos. Mereu avem accidente grave cu ATV-uri. Nu e suficient să ai permis Categoria B pentru a circula cu ATV-ul. E suficient pentru că știi să circuli regulamentar, dar ATV-ul este un vehicul înmatriculat și poți să circuli regulamentar înțelegând circulația, însă asta nu înseamnă că înțelegi și dinamica vehiculului respectiv“, a mai spus Titi Aur.

