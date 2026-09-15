Alertă în Bacău: Planul Roșu, activat după ce 36 de copii au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. ISU: Apelurile la 112 continuă

Sursa foto: Agerpres / ambulanță

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți, 15 septembrie, în județul Bacău, după ce 36 de copii au acuzat stări de rău și simptome de toxiinfecție alimentară.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți, 15 septembrie, în județul Bacău, după ce 36 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, din localitatea Căiuți, au acuzat stări de rău și simptome de toxiinfecție alimentară. Potrivit ISU Bacău, în această localitate există un posibil focar de toxiinfecție alimentară, iar oamenii continuă să sune la 112, misiunea fiind una în dinamică.

"Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate", a transmis ISU Bacău.

La misiune participă forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ, respectiv 5 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 6 echipaje SAJ, urmând ca intervenția să fie adaptată în funcție de evoluția situației, scrie Bacău.net.

Pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea capacității de intervenție, în sprijinul forțelor din județul Bacău a fost trimisă o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

Știre în curs de actualizare...