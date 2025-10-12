€ 5.0927
Data actualizării: 21:29 12 Oct 2025 | Data publicării: 21:28 12 Oct 2025

Sfânta Cuvioasă Parascheva: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor din Iași
Autor: Ioan-Radu Gava

pelerinajul-de-sfanta-cuvioasa-parascheva-s-a-incheiat--numar-impresionant-de-pelerini_37571800 Sursa Foto: Agerpres
 

Duminică seară, la Iași a avut loc procesiunea Calea Sfinților, la care au luat parte mii de pelerini.

Mii de credincioşi au sosit, duminică seara, la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru a lua parte la pelerinajul Calea Sfinţilor, procesiune în care racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtată pe străzile din centrul Iaşiului, scrie Agerpres.

La procesiunea "Calea Sfinţilor", desfăşurată pe o distanţă de aproximativ doi kilometri, au luat parte şi 50 de preoţi de la parohiile din judeţul Iaşi şi aproximativ 20 maici de la mănăstirile Arhiepiscopiei Iaşilor.

În procesiune a fost purtată şi racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică de o delegaţie din Grecia, condusă de ÎPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Clericilor îmbrăcaţi în veşminte liturgice, veniţi din toate lăcaşele de cult ale Arhiepiscopiei Iaşilor, li s-au alăturat studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi călugăriţe din mănăstirile Moldovei.

În procesiunea care a avut loc pe străzile centrale ale municipiului Iaşi a fost şi IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

"E o seară frumoasă. Simţim prezenţa lui Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale sfântului Grigorie. Am remarcat o anumită cuminţenie a credincioşilor, poate o anumite seninătate pe fruntea lor, semn că deşi sunt greutăţi în viaţă, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălţime. Nădăjduim în mila lui Dumnezeu că toţi pelerinii se vor întoarce acasă cu bine după ce şi-au împlinit dorinţa de a se reculege pentru o secundă în faţa Sfintei Parascheva", a declarat presei ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Mitropolitul Tesalonicului a mulţumit pentru invitaţia de a veni la Iaşi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

"Dumnezeu să binecuvânteze în mod special poporul român. Ani mulţi şi Doamne Ajută", a spus jurnaliştilor ÎPS Filoteos.

Cele două racle au fost depuse în baldachinul special amenajat în curtea mitropolitană, pentru ca pelerinii să se poată închina la ele. Acestea vor sta în curtea mitropolitană până pe 15 octombrie.

Potrivit organizatorilor, de sâmbătă dimineaţa de la ora 06:00 şi până duminică seara la ora 18:00, pe la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva au trecut aproximativ 119.000 pelerini. Alţi 10.000 stăteau, duminică seara, la rând pe culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei.

Sfânta Cuvioasă Parascheva: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor din Iași
 
