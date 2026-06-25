Ce spune președintele Nicușor Dan despre suspendarea sa

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că suspendarea preşedintelui este o măsură "foarte gravă", care se impune doar în situaţiile în care este încălcată Constituţia.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că suspendarea preşedintelui este o măsură "foarte gravă", care se impune doar în situaţiile în care este încălcată Constituţia, însă că el nu se face vinovat de aşa ceva.

"Suspendarea preşedintelui este o chestie foarte serioasă şi nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea preşedintelui este o măsură foarte gravă, când preşedintele încalcă Constituţia. Nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetăţeni, cu simpatizanţi, foştii simpatizanţi, posibil să fi făcut greşeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acţionat cu bună-credinţă", a declarat Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinute cu ocazia vizitei în Polonia.

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Răspunsul lui Nicușor Dan despre eventuale greșeli în negocierile pentru formarea guvernului

Întrebat dacă a făcut greşeli în cadrul negocierilor pentru formarea Guvernului, preşedintele Nicușor Dan a spus că "toată lumea greşeşte", însă nu a dorit să ofere detalii.

"Evident, toată lumea greşeşte. (...) Nu contează acum. Adică, interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârşit şi nu vreau să spun lucruri care să inflameze şi mai mult", a spus Nicușor Dan.

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