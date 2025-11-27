€ 5.0901
Reacția lui Vladimir Putin la planul de pace al lui Donald Trump: "A existat doar un set de întrebări"
Data actualizării: 17:31 27 Noi 2025 | Data publicării: 17:21 27 Noi 2025

Reacția lui Vladimir Putin la planul de pace al lui Donald Trump: "A existat doar un set de întrebări"
Autor: Doinița Manic

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Președintele rus Vladimir Putin a făcut primele declarații despre planul de pace al SUA.

Planul de pace al președintelui SUA, Donald Trump, pentru soluționarea conflictului din Ucraina a constat într-un set de întrebări de discutat, și nu într-un proiect complet, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Vedomosti.

„Deci, în privința proiectului de acord. Nu a existat niciun proiect de acord. A existat un set de întrebări care trebuia discutat și formulat definitiv”, a spus președintele Rusiei.

VEZI ȘI: Mark Rutte respinge categoric orice blocaj al Rusiei privind aderarea Ucrainei la NATO

În același timp, președintele rus a susținut că partea americană ia în considerare poziția Rusiei, însă unele întrebări necesită discuții directe.

Anterior, consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, a anunțat că s-a ajuns la un acord preliminar pentru vizita lui Whitkoff la Moscova săptămâna viitoare. În afară de emisarii speciali, vor merge și reprezentanți ai administrației americane implicați în soluționarea conflictului ucrainean.

„Rusia nu a avut niciun proiect de acord de pace pentru a încheia conflictul din Ucraina. A existat doar un set de întrebări care trebuie discutate”, a declarat președintele Putin într-o conferință de presă după vizita sa la Bișkek.

Totuși, Rusia s-a familiarizat cu planul inițial al președintelui SUA, Donald Trump

Potrivit lui Putin, după negocierile de la Geneva, s-a decis împărțirea celor 28 de puncte ale planului de pace în patru părți. El a subliniat că Moscova este în general de acord că lista de puncte propusă de SUA pentru Ucraina poate constitui baza unor viitoare înțelegeri.

VEZI ȘI: Trump, „nerăbdător” pentru întâlnirea cu Zelenski și Putin. Planul de 28 de puncte a fost „ajustat”

„Au avut loc negocieri la Geneva între delegația americană și delegația ucraineană. Și ei, din câte înțeleg, au decis între ei că toate aceste 28 de puncte trebuie împărțite în patru componente separate”, a declarat liderul de la Kremlin.

Pe 26 noiembrie, CNN a relatat că Ucraina nu a fost de acord cu trei puncte "importante" pentru Rusia din planul de pace elaborat de Casa Albă. Punctele respinse de Ucraina se referă la transmiterea către Moscova a unor teritorii din Donbas, propunerile SUA de a limita armata ucraineană la 600.000 de soldați și renunțarea Kievului la încercările de aderare la NATO. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat în aceeași zi că nu trebuie trase concluzii premature despre faptul că acest conflict se apropie de final.

vladimir putin
rusia
razboi ucraina
plan de pace ucraina
sua
donald trump
