Mark Rutte respinge categoric orice blocaj al Rusiei privind aderarea Ucrainei la NATO
Data publicării: 22:53 26 Noi 2025

Mark Rutte respinge categoric orice blocaj al Rusiei privind aderarea Ucrainei la NATO
Autor: Tiberiu Vasile

Mark Rutte: Rusia nu poate bloca aderarea Ucrainei la NATO Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres
 

Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, a transmis un mesaj ferm Moscovei, afirmând că Rusia nu poate bloca în niciun fel aderarea Ucrainei la NATO.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a transmis miercuri un mesaj tranșant în contextul dezbaterilor privind aderarea Ucrainei. El a subliniat că Rusia nu are niciun instrument prin care să poată împiedica parcursul Kievului către NATO, indiferent de propunerile avansate în ultimele săptămâni.

Declarațiile au venit după apariția unei schițe de acord între Washington și Moscova, idee care ar fi exclus definitiv Ucraina din procesul de integrare euro-atlantică. Informația a fost publicată de Politico.

„Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto asupra cine poate fi membru al NATO”, a afirmat Rutte într-un interviu acordat El País și RND. El a punctat că Tratatul de la Washington „permite oricărei țări din zona euro-atlantică să adere”.

Propunerile de pace 

Intervenția lui Mark Rutte a venit în momentul în care proiectul inițial de 28 de puncte, coordonat de Statele Unite și construit ca bază pentru oprirea conflictului din Ucraina, a trecut prin ajustări importante. Noul document, redus la 19 puncte, nu mai conține elementul care ar fi împiedicat aderarea Ucrainei.

Versiunea revizuită include, potrivit presei europene, prevederi mai puțin convenabile pentru Rusia, semnalând un reechilibru al pozițiilor occidentale.

În același interviu, Rutte a oferit și o opinie personală despre Donald Trump: „Îmi place tipul”, a spus oficialul, când a fost întrebat despre președintele american.

NATO păstrează linia „ireversibilă” privind Ucraina

Deși aliații nu au emis încă o invitație formală pentru Kiev, declarațiile oficiale confirmă că direcția Ucrainei spre NATO rămâne „ireversibilă”. Tot Rutte a admis însă că mai mulți „aliați… se opun în prezent aderării Ucrainei”.

În mijlocul acestei discuții, tema centrală, relația dintre Rusia și procesul de aderare a Ucrainei, rămâne în prim-plan, Rutte insistând că Moscova nu poate condiționa deciziile alianței.

Angajamentele pentru Ucraina

Referindu-se la discuțiile purtate în Elveția, secretarul general a apreciat că noul concept de pace reprezintă o „bază bună pentru discuții ulterioare”. Totuși, a precizat că orice eventual acord va necesita o „discuție separată, paralelă” cu NATO, legată de aspecte specifice de securitate.

În final, Mark Rutte a subliniat un alt angajament major al alianței: furnizarea de arme pentru Ucraina în valoare de 5 miliarde de dolari. Este vorba despre un program NATO prin care statele europene vor achiziționa echipamente americane pentru Kiev „până la sfârșitul acestui an”, conform Politico.

Ce au discutat Bolojan și Mark Rutte, șeful NATO, despre apărarea României
 

mark rutte
nato
ucraina
rusia

mark rutte
nato
ucraina
rusia
