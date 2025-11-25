Ungaria riscă să-și piardă dreptul de vot în Consiliul UE. Parlamentul cere sancțiuni imediate: Statul de drept, în colaps

Parlamentul European a îndemnat Consiliul UE să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor UE în Ungaria și să treacă la următoarea etapă a procedurii în temeiul articolului 7 (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), ceea ce ar putea duce în viitor la restrângerea drepturilor de vot ale Ungariei în Consiliul UE.

Rezoluția se bazează pe un raport intermediar privind deteriorarea statului de drept în Ungaria: 415 deputați au votat pentru, 193 împotrivă și 28 s-au abținut, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.

„Acțiunile Ungariei au un impact negativ asupra funcționării instituțiilor Uniunii, asupra încrederii reciproce dintre statele membre și asupra naturii însăși a UE, diminuând eficacitatea acesteia și subminând capacitatea Uniunii de a apăra drepturile fundamentale, democrația și statul de drept la nivel internațional”, a transmis Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European.

Cum ar fi votat eurdeputații români

Potrivit surselor DC NEWS, "partenerii de coaliție ai UDMR (PSD și PNL) au votat contra Ungariei, iar cei doi europarlamentari UDMR au facut echipă cu românii din ECR ca să apere Ungaria".

Amintim că cei doi europarlamentari români din partea UDMR sunt Loránt Vincze și Iuliu Winkler, ambii membri ai Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat).

Contextul Rezoluției și consecințele acesteia



Documentul menționează că, de la inițierea procedurii Articolului 7 în 2018, situația din Ungaria s-a „deteriorat grav”, iar amenințarea la adresa democrației și a instituțiilor independente continuă să crească.

Eurodeputații subliniază că lipsa prelungită de respect pentru standardele democratice, independența sistemului judiciar, libertatea mass-media și drepturile omului reprezintă o amenințare nu numai pentru cetățenii maghiari individuali, ci pentru întreaga UE. Documentul menționează, de asemenea, probleme sistemice legate de corupție și conflicte de interese în țară.

"Greșelile" Ungariei

"Analizând situația din Ungaria, eurodeputații denunță faptul că Curtea Supremă a Ungariei reexaminează deciziile Curții de Justiție a UE înainte ca acestea să fie aplicate (în contradicție cu practica standard), precum și amenințările la adresa independenței justiției și refuzul sistematic al Ungariei de a implementa hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului.

Ei evidențiază, de asemenea, legătura dintre corupție și integritatea electorală, rețelele clientelare și obstacolele persistente întâmpinate de organismul anticorupție din Ungaria, situație care ar putea pune în pericol toate fondurile UE alocate Ungariei.

Parlamentul critică și decizia Comisiei de a debloca fonduri de coeziune (contestată de Parlament la Curte) și subliniază necesitatea de a garanta că beneficiarii finali ai banilor europeni, inclusiv organizațiile societății civile, nu sunt privați de sprijin financiar.

Alte probleme semnalate includ: slăbirea sistematică a Consiliului Judiciar Național, nerespectarea drepturilor cetățenilor, amenințările la adresa libertății academice, practicile de afaceri motivate politic, direcționarea publicității de stat către media favorabile guvernului și interzicerea de facto a marșurilor Pride în Constituție", se mai arată în comunicat PE.

"Inacțiunea Consiliului UE"

Parlamentul European ia act de inacțiunea Consiliului UE: în ciuda a nouă audieri, pe parcursul a șase ani nu a existat nicio încercare de a evalua riscurile sau de a oferi recomandări guvernului maghiar, așa cum este prevăzut de procedură. Prin urmare, deputații europeni solicită Consiliului să adopte recomandări oficiale către guvernul maghiar, să confirme existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor UE și să procedeze la următorii pași în temeiul Articolului 7. După vot, documentul urmează să fie transmis Consiliului UE.

Parlamentul European solicită Consiliului UE să aplice Ungariei procedura care i-ar putea restricționa dreptul de vot, scrie mezha.net.