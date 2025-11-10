€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:45 10 Noi 2025 | Data publicării: 09:44 10 Noi 2025

Comisia Europeană propune ajustări după amenințarea Parlamentului European cu blocarea proiectului
Autor: Alexandra Curtache

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat o serie de posibile modificări la propunerea privind următorul buget multianual al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a ameninţat că va bloca documentul.

Într-o scrisoare adresată preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, şi preşedinţiei daneze a Consiliului UE, von der Leyen a detaliat noile opţiuni de ajustare menite să răspundă criticilor venite din partea eurodeputaţilor.

Printre modificările analizate se numără acordarea unei puteri sporite regiunilor, posibile garanţii suplimentare pentru sectorul agricol, precum şi consolidarea rolului Parlamentului European în procesul de alocare a fondurilor. De asemenea, o parte din buget ar putea fi rezervată special pentru dezvoltarea regiunilor rurale, în completarea sumelor destinate deja Politicii Agricole Comune (PAC).

Un buget record pentru perioada 2028-2034

Potrivit documentului consultat de agenţia dpa, completările propuse ar urma să faciliteze adoptarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2028-2034, care ar permite cheltuieli de aproximativ 2.000 de miliarde de euro cu circa 700 de miliarde de euro mai mult decât bugetul actual al Uniunii, aferent perioadei 2021-2027.

Acest cadru bugetar stabileşte priorităţile politice şi economice ale Uniunii Europene pentru următorii şapte ani şi reglementează distribuţia fondurilor între principalele domenii de acţiune, de la coeziune şi agricultură până la inovare şi apărare.

Critici din partea principalelor grupuri politice

Demersul Ursulei von der Leyen vine după ce liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European – conservatori, social-democraţi, liberali şi ecologişti, au transmis o scrisoare comună de protest la sfârşitul lunii octombrie.

Eurodeputaţii au reproşat Comisiei că propunerea prezentată în iulie nu reflectă poziţia Parlamentului în ceea ce priveşte rolul politicii regionale şi influenţa instituţiei în deciziile privind cheltuielile. Ei au criticat şi ideea ca statele membre să elaboreze planuri individuale de cheltuieli, avertizând că acest mecanism ar putea conduce la lipsă de transparenţă şi dezechilibre majore în distribuirea fondurilor europene.

Reuniune de urgență pentru evitarea blocajului

Pentru a preveni un eventual blocaj instituţional, Ursula von der Leyen a invitat reprezentanţi de rang înalt ai UE la o reuniune la nivel înalt programată luni. Printre participanţi se numără preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi premierul danez Mette Frederiksen, a cărei ţară deţine în prezent preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Adoptarea bugetului UE necesită unanimitatea statelor membre şi acordul Parlamentului European. În lipsa unei majorităţi favorabile în legislativul european, propunerea ar fi respinsă, blocând astfel implementarea noilor priorităţi financiare ale Uniunii pentru următorul deceniu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 29 minute
Comisia Europeană propune ajustări după amenințarea Parlamentului European cu blocarea proiectului
Publicat acum 33 minute
Cum au jefuit germanii și bulgarii Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial: Era paradisul pe pământ / video
Publicat acum 35 minute
Controverse după ce Zelenski ar fi fost lăsat în beznă de ruși chiar în timpul unui interviu / video
Publicat acum 57 minute
Lecția Alexandrei Melek, o adolescentă care refuză să fie un produs al rețelelor sociale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 16 ore si 45 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 15 ore si 57 minute
Oana Gheorghiu a enervat magistrații după ce le-a spus că iau banii de la gura copiilor flămânzi. Vor sesizarea CCR
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close