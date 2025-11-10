Comisia Europeană propune ajustări după amenințarea Parlamentului European cu blocarea proiectului

Într-o scrisoare adresată preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, şi preşedinţiei daneze a Consiliului UE, von der Leyen a detaliat noile opţiuni de ajustare menite să răspundă criticilor venite din partea eurodeputaţilor.

Printre modificările analizate se numără acordarea unei puteri sporite regiunilor, posibile garanţii suplimentare pentru sectorul agricol, precum şi consolidarea rolului Parlamentului European în procesul de alocare a fondurilor. De asemenea, o parte din buget ar putea fi rezervată special pentru dezvoltarea regiunilor rurale, în completarea sumelor destinate deja Politicii Agricole Comune (PAC).

Un buget record pentru perioada 2028-2034

Potrivit documentului consultat de agenţia dpa, completările propuse ar urma să faciliteze adoptarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2028-2034, care ar permite cheltuieli de aproximativ 2.000 de miliarde de euro cu circa 700 de miliarde de euro mai mult decât bugetul actual al Uniunii, aferent perioadei 2021-2027.

Acest cadru bugetar stabileşte priorităţile politice şi economice ale Uniunii Europene pentru următorii şapte ani şi reglementează distribuţia fondurilor între principalele domenii de acţiune, de la coeziune şi agricultură până la inovare şi apărare.

Critici din partea principalelor grupuri politice

Demersul Ursulei von der Leyen vine după ce liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European – conservatori, social-democraţi, liberali şi ecologişti, au transmis o scrisoare comună de protest la sfârşitul lunii octombrie.

Eurodeputaţii au reproşat Comisiei că propunerea prezentată în iulie nu reflectă poziţia Parlamentului în ceea ce priveşte rolul politicii regionale şi influenţa instituţiei în deciziile privind cheltuielile. Ei au criticat şi ideea ca statele membre să elaboreze planuri individuale de cheltuieli, avertizând că acest mecanism ar putea conduce la lipsă de transparenţă şi dezechilibre majore în distribuirea fondurilor europene.

Reuniune de urgență pentru evitarea blocajului

Pentru a preveni un eventual blocaj instituţional, Ursula von der Leyen a invitat reprezentanţi de rang înalt ai UE la o reuniune la nivel înalt programată luni. Printre participanţi se numără preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi premierul danez Mette Frederiksen, a cărei ţară deţine în prezent preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Adoptarea bugetului UE necesită unanimitatea statelor membre şi acordul Parlamentului European. În lipsa unei majorităţi favorabile în legislativul european, propunerea ar fi respinsă, blocând astfel implementarea noilor priorităţi financiare ale Uniunii pentru următorul deceniu.