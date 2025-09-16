Data publicării:

Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Facebook МИД России
Foto: Facebook МИД России

Un nou raport al Universității Yale, finanțat de guvernul SUA, dezvăluie amploarea sistemului de deportare și reeducare a copiilor ucraineni în Rusia. Cercetătorii au identificat peste 210 locații unde minorii sunt supuși instruirii militare, fabricării de drone și altor programe de militarizare.

Școala de Sănătate Publică de la Yale a publicat marți un raport care arată că, de la ultima cercetare, au fost descoperite peste 150 de locații noi unde copiii ucraineni au fost duși de Rusia. Aproximativ jumătate dintre aceste centre sunt gestionate direct de guvernul rus.

„Acesta reprezintă cel mai mare număr de locații în care au fost duși copii din Ucraina care a fost publicat până în prezent. Numărul real este probabil mai mare”, se arată în raport conform Reuters.


Deportări pe scară largă

Ucraina susține că Rusia a deportat ilegal peste 19.500 de copii în Rusia și Belarus, încălcând Convențiile de la Geneva. Estimările Yale sugerează că cifra ar putea ajunge la 35.000.

În 2023, primele concluzii publicate de Yale indicau 6.000 de copii duși în 43 de tabere. Numărul a crescut semnificativ, consolidând suspiciunile de crimă de război.

Raportul precizează că instruirea militară a copiilor a avut loc în cel puțin 39 de locații, majoritatea recent identificate. Copiii, cu vârste între 8 și 18 ani, au fost implicați în antrenamente de luptă, parade militare, asamblarea de drone, concursuri de tir și aruncare de grenade, precum și cursuri de medicină tactică.

Într-un caz documentat, copii din regiunea Donețk au primit „instruire aeropurtată” într-o bază militară, fiind transportați cu o aeronavă administrată de structuri prezidențiale ruse.


Consecințe juridice internaționale

Constatările Yale au stat la baza mandatelor de arestare emise anul trecut de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a comisarului pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de deportare ilegală a copiilor – considerată crimă de război.

Rusia neagă că ia copii împotriva voinței lor și afirmă că a evacuat voluntar persoane din zonele de conflict. Kremlinul nu a răspuns însă solicitărilor de a comenta raportul recent.

„Vestea bună este că acum cunoaștem pe deplin amploarea problemei. Vestea proastă este că aducerea acestor copii acasă depinde de o unitate globală absolut totală”, a declarat Nathaniel Raymond, directorul Humanitarian Research Lab, pentru Reuters.

Potrivit autorităților ucrainene, peste 1.600 de copii au fost repatriați până în prezent, însă procesul este extrem de dificil. Recent, alți 16 copii au fost readuși în Ucraina după „ani de zile sub presiune, frică și umilință” în zone ocupate, a transmis șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak.

