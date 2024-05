Românii vor beneficia de o aplicație unică a statului, unde vor avea cardul de sănătate, buletin, pașaport. Vezi lista completă

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, a vorbit despre modificările care urmează să se aducă cu privire la cardul de sănătate. În acest context, a spus cum va arăta aplicația unică statului român.

”Sunt două detalii extrem de importante. Prima dată este tot ceea ce înseamnă sistemul cardului de sănătate, care în momentul de față este depășit din punct de vedere tehnologic. Dacă, de exemplu, în 2012, când s-a lansat acest sistem informatic, erau 7000 de furnizori, în 2022 erau de șase ori mai mult. Este o tehnologie mai veche acolo care nu mai face față noilor schimbări. Anul trecut, la final, în urma unei colaborări foarte bune cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate, cu o echipă tehnică de la Minister, s-a găsit o formulă prin care s-au salvat 100 de milioane, tocmai pentru a ne asigura că se va reface integral sistemul cardului de sănătate care astăzi este funcțional într-un procent destul de redus.

Aplicația unică a statului

Urmând ca în perioada următoare el să fie integrat și în cadrul aplicației unice a statului român, cea la care lucrăm încă de acum o lună de zile, pentru care am alocat 20 de milioane de euro și care va cuprinde mai multe documente de identitate, permis, buletin, pașaport, card de sănătate, documente referitoare la proprietate a unor imobile sau mașini, programări pentru înmatricularea mașinii, pentru schimbarea permisului, buletinului sau pașaportului și automat va putea să fie folosit și cardul de sănătate direct de pe telefon, tabletă sau laptop, într-o formă mai simplă de către utilizator și în același timp și de către medicii care sunt în relație directă cu beneficiarii serviciilor de asistență medicală

Metode care vor reduce costurile

(...) Nu știu de unde a ieșit ideea că vor fi mai multe costuri. E o discuție care se va face în primul rând la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate referitor la costuri, pentru că Ministerul Digitalizării nu răspunde de costurile asociate acestor proceduri interne din sectorul medical. Dar, în același timp, cu siguranță că vorbim despre lucruri care vor simplifica activitatea și o vor face mult mai eficientă atât pentru medici, în primul rând, cât și pentru pacienți.

(...) Poate exista și varianta, de exemplu, pe care o luăm în calcul acum, dar, repet, trebuie acum să avem o discuție tehnică prin care, în baza unei aplicații, să poți să scanezi cu orice telefon care are instalată o aplicație și să te asiguri că acel card este valid. Se pot scana direct de pe telefon pe alt telefon pe care este cardul omului, adică sunt metode care vor reduce costurile. Se lucrează acum la aceste opțiuni, tocmai pentru a fi mai eficiente și mai simple pentru că nu vrem să complicăm și mai mult birocrația excesivă care există astăzi în statul român.

(...) Licitația am lansat-o anul trecut în luna iulie, am semnat contractul de lucrări în luna martie, durata contractului este de un an și șase luni. Înțelegerea mea neoficială cu prestatorul este că va scurta cât mai mult acest termen, sper eu până la începutul anului viitor să avem primele teste cu aplicația”, a declarat ministrul Bogdan-Gruia Ivan, în direct la B1 TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News