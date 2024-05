Teatrul Apropo, premieră. CUM VĂ PLACE– Sensing Shakespeare, o adaptare ”fresh” a textului original, la Festivalul din Craiova

Premiera va avea loc la Sala Studio a Departamentului de Artă: Teatru și Muzică, Strada Transilvaniei nr. 1, Craiova, iar intrarea va fi liberă, în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile. La București, „CUM VĂ PLACE – Sensing Shakespeare” va avea premiera luni, 17 iunie, ora 19:30, la Teatrul Apropo.

Spectacolul îi are în distribuție pe actorii Iulia Bibu, Sabina Lazăr, Buse Ozgul, Paula Trifu, Dorin Enache, Teodor Ghiță, Vlad Mogoș, Octavian Mateiciuc. Scenografia îi aparține Dianei Miroșu, muzica originală este semnată de Bogdan Marinescu, iar mișcarea scenică și coregrafia poartă semnătura Roxanei Popa.

„Sunt tineri, frumoși, talentați și au o puritate greu de egalat!” – așa îi caracterizează regizorul Radu Popescu pe cei opt artiști care dau viață personajelor shakespeariene aducându-le și ceva în plus: o viziune proprie, o amprentă personală, o contexualizare contemporană, cu întrebări și frământări ale prezentului, totul cu delicat și bine măsurat umor. Am ales CUM VĂ PLACE atât pentru modul spiritual, amuzant, energetic în care vorbește despre „nebunia dragostei”, cât și datorită multitudinii de oglinzi în care reflectă problematica genurilor, a ceea ce mai înseamnă să fii „bărbat” sau „femeie”. Dar și pentru critica subtilă asupra „măștilor sociale” pe care le purtăm în aproape fiecare moment al existenței, asupra modului în care statutul ne influențează preferințele, inclusiv în amor. Ni s-a părut că asta e foarte actual și ne-a făcut mare plăcere să ne jucăm de-a Shakespeare, să îl explorăm, să ne punem întrebări și, uneori, să îl contrazicem. Și am descoperit profunzimi care ne-au dat de gândit și pe care vă invităm să le explorăm împreună cu trupa „ambulantă” de foarte tineri interpreți. Vă așteptăm alături de noi! Pentru tinerii artiști, creatori ai spectacolului, Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova este un imens pas înainte, recunoaștere a talentului și a rodului muncii lor, precum și șansa de a fi văzuți și receptați cu bucuria cu care o întreagă comunitate omagiază, zilele acestea, opera lui William Shakespeare. Motiv pentru care „Teatrul Apropo mulțumește organizatorilor festivalului, în mod particular domnului Vlad Drăgulescu, Directorul Artistic al Festivalului Internațional Shakespeare, pentru selectarea spectacolului în festival”, a spus Radu Popescu, Directorul Teatrului Apropo.

Spectacolul „CUM VĂ PLACE – Sensing Shakespeare” face parte dintr-o suită de producții noi ale Teatrului Apropo, realizate în cadrul programului cultural multianual Culori de Piper-A, 2023 – 2024, iar

Proiectul este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

