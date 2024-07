A murit comediantul Bob Newhart

Comedianul Bob Newhart a murit la vârsta de 94 de ani, a anunţat joi agentul său, informează AFP, transmite Agerpres. Actorul a marcat televiziunea americană în anii 1960 şi 1970, iar ultima oară jucase în unul dintre cele mai urmărite seriale din lume.

Agentul său, Jerry Digney, a transmis într-un comunicat că Bob Newhart a murit la domiciliul său din Los Angeles, după o serie de probleme de sănătate.

Cariera lui Bob Newhart. Cum a devenit o figură legendară a televiziunii americane

Contabil la origine, Bob Newhart a debutat în comedie în 1960, înregistrând un album de monologuri, "The Button-Down Mind of Bob Newhart", care i-a adus primul loc în topul vânzărilor de discuri la acea vreme şi, performanţă fără precedent pentru un comic de scenă, cele mai prestigioase premii din industria muzicală, obţinând Grammy-uri pentru cel mai bun album şi pentru revelaţia anului.

În urma acestora, Newhart a lansat emisiunea "The Bob Newhart Show" pe NBC, urmată de un serial omonim în anii 1970 în care a interpretat rolul unui psiholog din Chicago. Personajul său l-a ajutat să devină o figură legendară a televiziunii americane, ceea ce i-a deschis şi porţile cinema-ului, fiind distribuit în producţii precum "In & Out" (1997) şi "Elf" (2003).

Precizăm că în anii 2010, acesta a avut mai multe apariţii în rolul profesorului Proton în "The Big Bang Theory", un serial despre fizicieni care a devenit unul dintre cele mai urmărite din lume.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News