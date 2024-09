Festivalul Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent 13-22 septembrie. Programul complet

Ajuns la cea de a 14-a ediție, Festivalul Bucharest Fringe va însemna, anul acesta, 20 de evenimente culturale mustind de tinerețe, ce vor avea loc în 7 spații partenere din Capitală: Teatrul Apropo, Improteca, Casa Kerim, CINETic UNATC, Linotip – Centru independent coregrafic, TAG Pandora și Teatrul Godot.

Ediția din acest an pune accentul pe spectacole de teatru și de dans, dar reprezintă și o întoarcere la structura de „poveste” a teatrului clasic și cuprinde spectacole aflate în Competiție – tinere trupe independente consacrate, precum și spectacole studențești – dar și trei Premiere în festival. Juriul de selecție al acestei ediții a fost format din criticii de teatru Oltița Cîntec, Cristiana Gavrilă și Claudiu Groza, iar juriul de premiere pentru spectacolele aflate în competiție este format din Liviu Ornea – critic, cronicar de teatru (revista LiterNet), Matei Lucaci-Grunberg – regizor și Claudia Moroșanu – actriță.

Festivalul Bucharest Fringe va prilejui, de asemenea, și susținerea unei conferințe și a congresului Asociației Teatrelor Independente (ATI) care vor însemna o nouă direcție precum și explorarea a noi oportunități de dezvoltare pentru instituțiile de artele spectacolului, independente, din România.

Douăzeci de evenimente teatrale își așteaptă așadar publicul, între 13 – 22 septembrie, după următorul program:

Vineri, 13 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – Jacques sau supunerea de Eugène Ionesco

Cu: Andrei Cojanu, Georgiana Tițoiu, Marcel Veselu, Tatiana Andrei, Isadora Băltățeanu, Costin Stăncioi, Valentina Kocsis, Cristian Moroșanu, Miruna Olteanu

Regia: Elena Tudorache

Producția: UNATC „I.L. Caragiale” București

Vineri, 13 septembrie, Linotip – Centru Independent Coregrafic

Ora 21:00 – Wet Dreams (Are Made of This) de Anastasia Preotu

Cu: George Pleșca, Vlad Furtună, Dennis Ilie, Tamara Găgeatu, Bianca Geantă, Ada Anghel, Iulia Andro, Anastasia Preotu

Regia și coregrafia: Anastasia Preotu

Producția: UNATC „I.L. Caragiale” București

Sâmbătă, 14 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – Foamea de Charalampos Yannou

Cu: Ana-Maria Ursu, Bogdan Spiridon, Ana Maria Cojocaru, Otniel Floruț

Regia: Alina Ilea

Producția: Teatrul Basca, Timișoara

Duminică, 15 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – Repetiția de seară de Kiss Csaba I PREMIERĂ

Cu: Liviu Cheloiu, Claudia Moroșanu

Regia: Alexandru P. Rusu

Producția: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 15+

Luni, 16 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:30 – Ultima dorință de Radu Popescu I PREMIERĂ

Cu: Claudia Moroșanu, Nicoleta Marica

Regia: Radu Popescu

Producția: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 14+

Marți, 17 septembrie, CINETic UNATC

Ora 18:00 – Controverse.1961.Cum vă place? de Mihaela Michailov și Eugen Gyemant

Cu: Cătălin Vîlcu, Alexia Maria Mocănescu, Mălina Andreescu, Victoria Ecaterina Moraru, Cătălina Frunză, Sidonia Doica, Alexandru Stan, Robert Brage

Regia: Eugen Gyemant

Producția: Centrul de Teatru Educațional Replika București, în parteneriat cu UNATC și CINETic

Marți, 17 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 20:00 – Crocodil de Elise Wilk

Cu: Mihaela Alexandru, Sabina Brândușe

Regia: Lorena Zăbrăuțanu

Producția: Asociația Antiteatru, Brașov

Marți, 17 septembrie, CINETic UNATC

Ora 20:30 – Controverse.1961.Cum vă place? de Mihaela Michailov și Eugen Gyemant

Cu: Cătălin Vîlcu, Alexia Maria Mocănescu, Mălina Andreescu, Victoria Ecaterina Moraru, Cătălina Frunză, Sidonia Doica, Alexandru Stan, Robert Brage

Regia: Eugen Gyemant

Producția: Centrul de Teatru Educațional Replika București, în parteneriat cu UNATC și CINETic

Miercuri, 18 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – 0 grade cu soare de Filip Odangiu

Cu: Ferenc Sinkó, Ioana Cojocărescu, Maria Pandrea, Ingrid Neacșu

Regia: Filip Odangiu

Producția: Centrul de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca

Miercuri, 18 septembrie, Improteca

Ora 21:00 – Oameni, gâze și alți influenceri

Cu: Iulian Sfircea, Bogdan Costea, Alexandra Pribeagu, Vlad Spilca, David Enescu

Regia, decorul, costumele: Andrei Bratu

Producția: Teatrul Improteca, București

Joi, 19 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – Copilul tuturor de Lucia Mărneanu

Text, regie, distribuție: Lucia Mărneanu

Consultant artistic: Ferenc Sinkó

Producția: Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca

Joi, 19 septembrie, TAG Pandora

Ora 20:30 – Povestiri din pământ și hârtie după Povestea bunicii mele din cartea ,,Eroii mei” de Viorel Ilisoi

Cu: Andrei Tcaciuc, Razvan Vieriu, Sebi Munteanu, Gabriel Sclaschi, Sabina Hultuană, Andrada Costin, Georgiana Dimitrescu

Regia: Andrei Tcaciuc

Producția: Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, Iași

Vineri, 20 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – BACommedia de Vlad Sălbatecu I PREMIERĂ

Cu: Eduard Crucianu, Andrei Mărgineanu, Andrei Pleșa, Sara Pongrac

Regia colectivă

Producția: Teatrul Apropo și Les Chobeaux Theatre

Vineri, 20 septembrie, Hearth. Casa KERIM

Ora 21:00 – Tura de noapte de Mihai Ivașcu

Cu: Alexandra Mihaela Dancs, Vlad Benescu

Regia, decorul, costumele: Alexandra Mihaela Dancs, Vlad Benescu

Producția: Asociația Hearth

Sâmbătă, 21 septembrie, Hearth. Casa KERIM

Ora 11:00 – Conferință și Congres al Asociației Teatrelor Independente

Sâmbătă, 21 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 17:00 – Girl On Top de Renata Teodora Cule

Cu: Andrei Bologa, Ana Maria Marin, Duncan McKee, Maria Morar, Oana Rotaru, Evelina Voicu

Regia: Renata Teodora Cule

Producția: Facultatea de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj-Napoca, în parteneriat cu Reactor de creație și experiment

Sâmbătă, 21 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 21:00 – Clownul Acesta Sunt Eu de András HatháziI

Cu: Andreea Roxana Bolovan

Regia: Kata Palocsay

Producția: Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca & Asociația Animation Theater Hub

Duminică, 22 septembrie, Teatrul Godot

Ora 17:00 – Double Fiesta de Andrea Gavriliu

Performeri: Ioana Alexuc, Irini Katz, Diana Lanțos, Karina Jianu, Valentina Kocsis, Patricia Flack, Teofil Memelis, Vlad Mogoș, David Luncă, Iustin Danalache, Ilinca Gheorghiu, Vlad Mirea, Mario Monțescu, Andrei Calu, Rania Zane, Costin Stăncioi (Diana Pomparău, Cristian Popescu)

Producția: Andrea Gavriliu în parteneriat cu Teatrul Godot

Duminică, 22 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 19:00 – Peste cadavrul meu de Stefan Hornbach

Cu: Ana Maria Marin, Victor Muntean, Alexandra Neag, Clara Roman, Mara Solomon

Regia, decorul, costumele: Alaska (Irina Caraulă)

Producția: Facultatea de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj-Napoca, în parteneriat cu Reactor de creație și experiment

Duminică, 22 septembrie, Teatrul Apropo

Ora 21:00 – FESTIVITATEA DE PREMIERE, live streaming cu public.

Biletele se găsesc pe bfringe.ro și pe iaBilet.ro. Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare online prealabilă. Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent este organizat de Teatrul Apropo, prin Asociația Teatrul.ro și este unul dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri dedicate teatrului independent și noilor generații de artiști. Partenerii finanțatori sunt: Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și UNITER, iar partenerii instituționali sunt UNATC „I.L. Caragiale” București, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

