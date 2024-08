Teatrul Național Timișoara, pe locul în care se juca fotbal în 2008: Se spune că a fost manej imperial. Hausvater, din culise: Unul din visurile mele

Ada Lupu Hausvater, directoarea Teatrului Național "Mihai Eminescu" din Timișoara, a fost prezentă în platoul DC News unde a vorbit, printre altele, despre impactul pe care l-a avut desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană în 2023 asupra "consumului" de teatru și artă în rândul românilor. Se simt reminiscențe pe zona de cultură și în 2024?

"Da, 2023 a fost un an foarte important pentru Teatrul Național din Timișoara. Conceptul de Capitală Culturală Europeană a fost un vis pe care Teatrul Național l-a avut și am avut imensa și reala bucurie de a-l împlini. Așadar, ceea ce a început în 2023 a deschis pentru Teatrul Național o serie întreagă de drumuri pe care în 2024 continuă să meargă. Începem de la un punct foarte important - respectiv Teatrul Național, subvenționat de Ministerul Culturii, în 2023 a avut marea oportunitate de a atrage fonduri private, ceea ce mi se pare extraordinar. Consider acest lucru un debut pentru un Teatru Național care a putut construi un eveniment atât de mare pe fonduri private - și acest eveniment continuă în 2024. Așadar, noi ca instituție publică, rămânem pionieri în a deschide un drum pe care continuăm să mergem.

Cultura are valoare, cultura atrage, convinge și determină investiția în teatru, în ceea ce înseamnă viitor. Avem două finanțări anul acesta. Una este pe un spectacol de teatru și o a doua sponsorizare foarte mare pentru platformele retractabile de la Sala 2. Este o sumă foarte mare de la un sponsor principal al nostru care ne este mereu alături. Consider că este o dovadă că Teatrul Național este un partener foarte serios care a convins și a putut să obțină această sponsorizare anul acesta în ceva care va merge mai departe pentru Timișoara, pentru România. În cultură.

Vorbim despre un spectacol de teatru, un eveniment foarte important care va avea loc în toamnă - care îl va avea din nou în distribuție pe celebrul John Malkovich. Relația noastră cu acesta este o relație care a început anul trecut și continuă, ne dorim chiar să facem un spectacol împreună la Timișoara, fiind un actor excepțional de teatru, nu doar de film. Eu cred enorm în teatru ca formă fundamentală a vieții, a orișice.

"Avem nevoie de un loc al experimentului"

Revenind la Capitala Culturală Europeană, avem această deschidere de a construi Sala 2 pe care noi o numim Sala 2023 și care până la finalul acestui an va fi gata. Devine o sală mult mai mare, mult mai performantă și va fi un hub pentru artele spectacolului de acum mai departe. Unul din visurile mele ca regizor de teatru și ca om care construiește echipe și care crede în teatru este nevoia de a construi un loc al experimentului, un loc al creației și al deschiderii către viitor. Teatrul înseamnă deschidere către viitor.

Am luat un spațiu în care se juca fotbal în 2008, se spune despre acest loc că a fost manej imperial. E în mijlocul unui parc... și cred că teatrul este cel care construiește, real, viitorul ca structură, ca principii. Sala 2 unește echipa și se deschide pentru a dezvolta echipa. Teatrul Național are o echipă foarte bună - artistic, tehnic, administrativ - atragem personalități creatoare care construiesc alături de noi" a explicat managerul Teatrului Național din Timișoara.

