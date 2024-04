Biden va vorbi la dineul corespondenților de la Casa Albă, proteste planificate

La evenimentul vechi de un secol, denumit adesea „balul tocilarilor” de la Washington, sute de jurnaliști, politicieni și celebrități își vor freca coatele într-o sală de banchet uriașă a hotelului Washington Hilton. Adesea, evenimentul este marcat de glume prietenoase din partea președintelui într-un discurs de închidere care îi vizează pe reporteri și pe ceilalți invitați din public. În acest an, evenimentul va fi prezentat de Colin Jost de la Saturday Night Live.

Mișcarea de bază CODEPINK este așteptată să mărșăluiască spre prestigiosul loc de desfășurare dintr-un parc din apropiere, deoarece „mass-media din Statele Unite perpetuează narațiunile antipalestiniene și ignoră crimele de război israeliene”, a scris pe site-ul său.

O mișcare tot mai mare împotriva războiului din Gaza l-a urmărit pe Biden în acest an, inclusiv la o strângere de fonduri de 250 de dolari pe bilet în luna martie la Radio City Music Hall din New York, unde protestatarii au perturbat evenimentul pentru modul în care SUA a gestionat criza din Gaza. Recent, această mișcare s-a extins în campusurile universitare din SUA, ceea ce semnifică o revoltă tot mai mare în interiorul bazei democrate de care Biden are nevoie pentru a-l învinge pe candidatul republican și fostul președinte Donald Trump.

Kelly O'Donnell, președintele Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a refuzat să comenteze măsurile de securitate pentru dineu.

„Siguranța și securitatea protejaților noștri este prioritatea principală a Serviciului Secret al SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret al SUA, Alexi Worley, care a refuzat să facă alte comentarii, potrivi Reuters.

