Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial

Președintele Nicușor Dan a mers, marți, la o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare. S-au vehiculat mai multe motive pentru acest gest, având în vedere că urmează să treacă pachetul doi de măsuri fiscale, ce a stârnit multiple controverse și reacții.

Se pare că președintele Nicușor Dan a pus două nume de șefi de servicii pe masa liderilor coaliției de guvernare, deci inclusiv pe masa lui Sorin Grindeanu care s-a întors la negocieri. Știm, de când au avut loc negocierile pentru coaliția de guvernare, că atât PSD, cât și PNL au făcut unele compromisuri pentru a avea unul din cei doi șefi: SRI sau SIE. Discuțiile au fost amânate din cauza măsurilor de austeritate. Se pare, conform mai multor surse, că nu mai suportă amânare pentru Nicușor Dan. Președintele declara, în urmă cu mai multe săptămâni, că ”este nevoie de un director civil la SRI, foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. Încă de atunci spunea că va face propunerile după o discuție cu liderii politici ai Coaliției, pentru a nu fi respinse în Parlament.

Propunerile făcute marți de către președintele Nicușor Dan ar fi:

- avocatul Gabriel Zbârcea la șefia SRI

- diplomatul Gabriel Lazurca la șefia SIE.

Se pare că, indiferent de nume, liderilor coaliției de guvernare nu le-ar fi picat bine situația, ca președintele să arunce pe masă două nume pe care să fie nevoiți să le accepte. Ambele partide ar fi vrut să aibă câte un șef de serviciu. Deci propunerile au fost o surpriză pentru liderii partidelor, care nici nu le-ar susține.

Procedura este, însă, că președintele propune numele, iar Parlamentul votează pentru numirea la șefia serviciilor secrete. Este nevoie de votul majorității parlamentarilor prezenți.

Pe surse, se vehiculau alte două nume pentru conducerea celor două servicii, respectiv: Florin Vlădică pentru conducerea SRI și Luca Niculescu pentru conducerea SIE.

Florin Vlădică a fost numit consilier de stat la Palatul Cotroceni de către Ilie Bolojan, când era președinte interimar. El ”are o experiență profesională de peste 25 de ani în management executiv, coordonare de echipe și dezvoltarea de proiecte, atât în mediul public, cât și în cel privat. De-a lungul carierei, a ocupat poziții de conducere în companii și instituții, contribuind la eficientizarea proceselor, consolidarea colaborărilor strategice și dezvoltarea de soluții inovatoare. A fost secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente în cadrul Ministerului Apărării Naționale, implicându-se activ în coordonarea programelor majore și în relația cu partenerii instituționali și industriali. În mediul privat, a condus companii din zona de consultanță, tehnologie și management operațional. Este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Vorbește fluent trei limbi străine: engleză, franceză și spaniolă” arată site-ul președinției, unde Florin Vlădică a fost consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și Director al Oficiului Informații Integrate.

Luca Niculescu, foarte apreciat ambasador al României, ”a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996). Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București” arată site-ul MAE.

Cine este Gabriel Zbârcea, propus la șefia SRI

”Gabriel Zbârcea este Managing Partner la Țuca Zbarcea & Asociații. Împreună cu Florentin Țuca, supraveghează managementul firmei, fiind totodată implicat activ în aspecte legate de relațiile cu clienții și dezvoltarea acestora.

Gabriel are o vastă experiență în fuziuni și achiziții, legislația energetică și a gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova. A acționat ca un consultant de încredere pentru companii românești și multinaționale de top, având o experiență semnificativă în consilierea clienților din Statele Unite, Franța, Regatul Unit și Germania. Gabriel a asistat cu succes la asocieri în participațiune internaționale și restructurări corporative, precum și la dezvoltarea de investiții la scară largă, cum ar fi proiecte greenfield majore în sectoarele energiei regenerabile, petrolului, gazelor, mineritului și oțelului. A jucat un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare care au avut loc în România în domeniul energiei electrice, petrolului și gazelor.

Pe lângă experiența sa juridică, Gabriel și-a perfecționat abilitățile și talentele în sectorul public în calitate de consilier de stat al Primului Ministru al României și președinte al Agenției Române de Privatizare (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS). De asemenea, a fost președinte al Comisiei de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR) și președinte al Comitetului Interministerial pentru Angajamentele de Aderare la UE - Capitolul 6 „Concurență” - Guvernul României.

Este un vorbitor regulat pe teme legate de cadrul juridic al investițiilor și este autorul a numeroase articole despre imobiliare, fuziuni și achiziții, sectorul bancar, petrol și gaze.

Gabriel participă activ în roluri academice și consultative, fiind membru al Consiliului Consultativ și al Consiliului de Administrație al Școlii Internaționale Americane din București (AISB).

Fost președinte al Ligii Studenților a Universității din București, secretar general al Asociației Studenților Europeni de Drept (ELSA) România și fost profesor asociat la Facultatea de Științe Politice și Administrative (Universitatea din București), Gabriel este foarte dedicat programelor de mentorat care vizează responsabilizarea următoarelor generații de practicieni în drept.

Gabriel este agent de fotbal licențiat FIFA. Vorbește fluent limba engleză” arată site-ul firmei de avocatură.

Precizăm că datele despre avocatul Gabriel Zbârcea par a fi actualizate în această dimineață.

Cine este Marius Gabriel Lazurca, propus la șefia SIE

”Diplomat de carieră cu o lungă experiență în misiuni bilaterale, Marius Gabriel Lazurca a îndeplinit succesiv mandate de ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020). Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Gabriel Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara.

Absolvent de studii umaniste, ambasadorul Lazurca deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză.

Marius Gabriel Lazurca este căsătorit din 1992 cu Mirela, de profesiune medic, și au împreună șase copii” arăta site-ul MAE în momentul în care Marius Gabriel Lazurca și-a asumat mandatul de ambasador al României în Mexic, în data de 4 martie 2021.

Marți, au existat mai multe scenarii cu privire la prezența lui Nicușor Dan la Palatul Victoria. Unul s-a referit la proiectul de pensionare a magistraților, altul la aceste numiri la conducerea SRI și SIE, iar cel lansat de DCNews se referă la ”intervenția” pentru Oana Țoiu.

