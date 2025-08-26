Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!

„Din nou o spun direct, România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din Diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, Președinția, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare, și, mai departe, va fi sarcina dumneavoastră ca colaborarea, parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi”, a zis Nicușor Dan cu prilejul primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale românești cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Doar că... aceste lucruri există deja. În ultimii ani, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a realizat o strategie națională pentru românii de pretutindeni, evaluată printr-un raport analitic detaliat, cofinanțată din fonduri europene. Mai mult, în aprilie 2023 a fost finalizat și un studiu sociologic amplu, cu focus grupuri și sondaje de opinie aplicate în principalele state unde există comunități românești.

Documentele existente arată că România are deja o strategie cadru care urmărește șapte obiective majore: Păstrarea identității lingvistice și culturale, sprijinirea societății civile din diaspora, dezvoltarea mass-mediei în limba română, facilitarea reîntoarcerii, implicarea diasporei în dezvoltarea țării și acces mai bun la programele statului.

Bătălie politică pentru controlul instituțional

Așadar există deja o strategie pentru românii de pretutindeni. A fost făcută, așa cum spuneam, pe bani europeni și are în spate studii de specialitate consistente. Ce facem? O dăm acum la coșul de gunoi din cauza ambițiilor politice? Ce facem cu aceste documente? De fapt, întrebarea reală este: Ce vrea Nicușor Dan? Pentru că mesajul său trădează mai degrabă o ambiție politică, o mutare a DRP la MAE, sub umbrela Oanei Țoiu.

Diaspora este o miză uriașă, mai ales în an electoral pentru Republica Moldova. Iar „bomba” momentului este că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care Departamentul pentru Relația cu Moldova se va contopi cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Așadar Ilie Bolojan a pus deja în transparență proiectul de ordonanță privind reorganizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În schimb, intenția lui Nicușor Dan este clară: Mutarea la MAE, sub umbrela Oanei Țoiu.

Concluzia e simplă: România are deja o strategie pentru românii de pretutindeni, are și studii de specialitate realizate pe bani europeni. Iar un lucru e evident: Încercarea lui Nicușor Dan de a face o mutare politică, prin care DRP să fie preluat de Ministerul de Externe și implicit de oamenii din USR, prin intermediul Oanei Țoiu.

Asta în timp ce Ilie Bolojan vrea o reorganizare transparentă, pusă deja în dezbatere publică, menită să eficientizeze activitatea și să consolideze sprijinul pentru diaspora.

De aceea, disputa nu este despre strategii sau despre diaspora, ci despre control politic. Iar Guvernul și DRP lucrează, de mult timp, cu documente, programe pe bani europeni și proiecte clare.

