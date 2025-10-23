Trump îi impune noi sancțiuni lui Putin, după ce a amânat întâlnirea de la Budapesta

Statele Unite au anunțat noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia - Rosneft și Lukoil - într-un efort de a face presiuni asupra Moscovei pentru a negocia un acord de pace în Ucraina, potrivit BBC.

Discuțiile cu Putin nu duc nicăieri, spune Trump

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar ele nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a spus președintele Donald Trump, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre negocierile de pace.

Anunțul privind sancțiunile a venit la o zi după ce Trump a declarat că o întâlnire planificată cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, va fi amânată pe termen nelimitat.

În cursul zilei de miercuri, Rusia a lansat un bombardament intens asupra Ucrainei, care a ucis cel puțin șapte persoane, inclusiv copii.

Cum justifică SUA noile sancțiuni

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că noile sancțiuni sunt necesare din cauza „refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război absurd”. El a adăugat că aceste companii petroliere finanțează „mașina de război a Kremlinului”.

„Acum este momentul să se oprească omorurile și să se declare un armistițiu imediat”, a spus Bessent într-o declarație.

Vorbind alături de Rutte, în Biroul Oval, miercuri, Trump l-a criticat pe Putin pentru că nu este serios în privința păcii și a spus că speră ca sancțiunile să ajute la obținerea unui progres.

„Am simțit pur și simplu că a venit momentul. Am așteptat destul de mult”, a spus Trump.

El a numit pachetul de sancțiuni „uriaș” și a adăugat că speră să poată fi retras rapid dacă Rusia este de acord să oprească războiul.

Rutte a lăudat, de asemenea, decizia, spunând că aceasta „pune mai multă presiune” pe Putin: „Trebuie să pui presiune, iar exact asta a făcut el astăzi”, a spus el.

Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska, pe 15 august, în speranța de a pune capăt războiului din Ucraina. O a doua întâlnire, la Budapesta, a fost acum amânată.

De ce nu continuă dialogul

Măsura vine în contextul în care diferențele-cheie dintre propunerile de pace ale SUA și ale Rusiei au devenit tot mai clare în această săptămână. Trump a indicat că un punct de blocaj major a fost refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul liniei actuale a frontului.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că reprezentanții SUA își doresc totuși să se întâlnească cu cei din Rusia.

Săptămâna trecută, și Marea Britanie a impus un pachet similar de sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil.

Ca răspuns, ambasada Rusiei la Londra a declarat că sancționarea marilor companii energetice ruse va perturba aprovizionarea globală cu combustibil și va crește costurile la nivel mondial.

Petrolul și gazele sunt principalele exporturi ale Rusiei, iar principalii clienți ai Moscovei sunt China, India și Turcia. Trump i-a îndemnat și pe aceștia să înceteze achizițiile de petrol rusesc pentru a spori presiunea economică asupra Kremlinului.