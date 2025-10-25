€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:25 25 Oct 2025

EXCLUSIV Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Autor: Tiberiu Vasile

ceasuri Ceasuri. Foto: Freepik.com
 

Schimbarea la ora de iarnă reaprinde dezbaterea în Europa. UE urmează să decidă dacă va renunța la ea, deși economia resimte clar costurile. Adrian Negrescu explică de ce România ar putea renunța la acest sistem.

Pe fondul discuţiilor tot mai intense la nivelul Uniunii Europene privind eliminarea schimbării de oră, tema orei de iarnă capătă o relevanţă sporită atât politic, cât şi economic. Situaţia merge astfel: încă din anul 2019 Parlamentul European a votat în favoarea încetării practicii trecerii la ora de vară, însă decizia finală rămâne blocată din cauza lipsei unui acord între statele membre. n octombrie 2025, Spania a relansat propunerea de a renunţa complet la schimbarea orei, subliniind că rutina semestrială „nu mai are sens” şi afectează sănătatea şi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor.

Din perspectivă economică, impunerea orei de iarnă, respectiv revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie, creează provocări pentru numeroase sectoare. În teorie, schimbarea orei ar reduce consumul de energie prin adaptarea la lumina naturală; în practică, însă, studiile recente indică economii minime sau chiar costuri suplimentare. În acest context, economistul Adrian Negrescu a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum ora de iarnă afectează sectoarele sensibile şi de ce România ar putea beneficia de renunţarea la această schimbare.

Miza principală este Horeca, dar și companiile care oferă alte servicii publice"

“Eu știu că există o discuție la Bruxelles, în momentul de față, pentru a renunța la această trecere care, practic, afectează atât economia, cât și modul nostru de viață. Nu mai suntem în anii ’70-’80 când, într-adevăr, după o anumită oră, oamenii se retrăgeau în case și încercau să-și trăiască viața mai mult în jurul familiei. Lumea e mult mai dinamică, obiceiurile de consum s-au schimbat, serviciile, din toate punctele de vedere, se desfășoară pe un interval orar mult mai larg ca acum 30-40 de ani.

Deci, într-adevăr, există pierderi semnificative, inclusiv pentru HoReCa. Să vii cu această oră de iarnă, da, din punct de vedere fizic îți dă senzația că ai o oră de câștigat, dar, pe de altă parte, creează mari probleme din punct de vedere al modului în care se desfășoară joburile, modul în care au loc diverse activități care țin mai ales de serviciile permanente, mai ales zona HoReCa și serviciile publice.

Cred că trebuie să renunțăm la această oră de iarnă. Au făcut-o și alte țări. Trebuie să ne dăm seama că oamenii și-au schimbat semnificativ, de câteva generații încoace, obiceiurile de consum, trăiesc altfel decât bunicii și chiar părinții noștri, înainte de Revoluție.

Există inițiativa în Parlamentul European, în momentul de față. Trebuie să se coaguleze într-o decizie aplicabilă la nivelul întregului bloc comunitar, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, România nu poate lua o astfel de decizie. Poate să modifice orele în așa fel încât să avantajeze serviciile care sunt, din punctul meu de vedere, cele mai afectate. Astfel putem rezolva și probleme economice, câștigând mai mulți bani.

Miza principală este, repet, HoReCa, companiile care oferă servicii publice, cele care asigură asistență sau consultanță în diverse domenii, după o anumită oră, având în vedere modificările de oră, își văd afectate veniturile. Practic, noi îi trimitem pe oameni acasă în loc să-i valorificăm, în contextul în care și lumea în care trăim astăzi ne permite asta, mai ales în marile orașe. Obiceiurile noi de consum sunt estompate de această oră de iarnă”, a explicat economistul Adrian Negrescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iarna
ora de iarna
schimbarea orei
economie
adiran negrescu
romania
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Candidata independentă Catherine Connolly a câştigat alegerile prezidenţiale din Irlanda
Publicat acum 35 minute
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat acum 39 minute
Budapesta ar putea risca o criză uriașă după ce Trump a sancționat Rusia și a anulat summit-ul
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Distrigaz: A început reluarea alimentării cu gaze a locuitorilor din Calea Rahovei
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Cea mai mică inimă artificială, creată în România. Nicușor Dan: Avem nevoie de astfel de cercetători și studenți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 24 minute
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close