Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă

Pe fondul discuţiilor tot mai intense la nivelul Uniunii Europene privind eliminarea schimbării de oră, tema orei de iarnă capătă o relevanţă sporită atât politic, cât şi economic. Situaţia merge astfel: încă din anul 2019 Parlamentul European a votat în favoarea încetării practicii trecerii la ora de vară, însă decizia finală rămâne blocată din cauza lipsei unui acord între statele membre. n octombrie 2025, Spania a relansat propunerea de a renunţa complet la schimbarea orei, subliniind că rutina semestrială „nu mai are sens” şi afectează sănătatea şi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor.

Din perspectivă economică, impunerea orei de iarnă, respectiv revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie, creează provocări pentru numeroase sectoare. În teorie, schimbarea orei ar reduce consumul de energie prin adaptarea la lumina naturală; în practică, însă, studiile recente indică economii minime sau chiar costuri suplimentare. În acest context, economistul Adrian Negrescu a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum ora de iarnă afectează sectoarele sensibile şi de ce România ar putea beneficia de renunţarea la această schimbare.

Miza principală este Horeca, dar și companiile care oferă alte servicii publice"

“Eu știu că există o discuție la Bruxelles, în momentul de față, pentru a renunța la această trecere care, practic, afectează atât economia, cât și modul nostru de viață. Nu mai suntem în anii ’70-’80 când, într-adevăr, după o anumită oră, oamenii se retrăgeau în case și încercau să-și trăiască viața mai mult în jurul familiei. Lumea e mult mai dinamică, obiceiurile de consum s-au schimbat, serviciile, din toate punctele de vedere, se desfășoară pe un interval orar mult mai larg ca acum 30-40 de ani.

Deci, într-adevăr, există pierderi semnificative, inclusiv pentru HoReCa. Să vii cu această oră de iarnă, da, din punct de vedere fizic îți dă senzația că ai o oră de câștigat, dar, pe de altă parte, creează mari probleme din punct de vedere al modului în care se desfășoară joburile, modul în care au loc diverse activități care țin mai ales de serviciile permanente, mai ales zona HoReCa și serviciile publice.

Cred că trebuie să renunțăm la această oră de iarnă. Au făcut-o și alte țări. Trebuie să ne dăm seama că oamenii și-au schimbat semnificativ, de câteva generații încoace, obiceiurile de consum, trăiesc altfel decât bunicii și chiar părinții noștri, înainte de Revoluție.

Există inițiativa în Parlamentul European, în momentul de față. Trebuie să se coaguleze într-o decizie aplicabilă la nivelul întregului bloc comunitar, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, România nu poate lua o astfel de decizie. Poate să modifice orele în așa fel încât să avantajeze serviciile care sunt, din punctul meu de vedere, cele mai afectate. Astfel putem rezolva și probleme economice, câștigând mai mulți bani.

Miza principală este, repet, HoReCa, companiile care oferă servicii publice, cele care asigură asistență sau consultanță în diverse domenii, după o anumită oră, având în vedere modificările de oră, își văd afectate veniturile. Practic, noi îi trimitem pe oameni acasă în loc să-i valorificăm, în contextul în care și lumea în care trăim astăzi ne permite asta, mai ales în marile orașe. Obiceiurile noi de consum sunt estompate de această oră de iarnă”, a explicat economistul Adrian Negrescu.