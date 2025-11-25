Descoperire în timpul golirii Lacului Vidraru. Epava unui vapor dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață

Golirea controlată a Lacului Vidraru a scos la suprafață un mister care persista de peste un sfert de secol: epava unui vapor turistic dispărut în anii ’90. Construcția metalică, puternic afectată de timp și intemperii, păstrează încă silueta ambarcațiunii care servea transportului și activităților de agrement pe lac. Localnicii o consideră un simbol al turismului de odinioară, dispărut brusc după o furtună puternică, iar detalii oficiale despre incidentul din anii ’90 sunt limitate.

Expertiza tehnică și analiza epavei

Echipa de specialiști care supraveghează lucrările la baraj a calificat descoperirea drept un eveniment rar. „Lacul Vidraru nu a fost niciodată golit la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza epava pentru a înțelege împrejurările dispariției și starea tehnică a vaporului”, a explicat un reprezentant al echipei pentru ziaruldemuscel.

Fotografiile realizate de internaut au atras rapid atenția publicului, devenind virale pe rețelele sociale.

Reacții de pe internet

Pe internet, utilizatorii au reacționat cu uimire și umor:

„Exportă apa la francezi. Câtă prostie în țara asta!”

„La francezi este toată apa. Doamne ce rău am ajuns ne-au vândut cu totul.”

„Au cărat-o prin tunelurile dacice.”

„Au zis nemții că vin și ei să ia apă de la hidrocentralele porțile de fier, că doar Dunărea de la ei izvorăște!”

Majoritatea reacțiilor reflectă mixul dintre scepticism, suspiciune și umor: mulți internauți tratează descoperirea epavei ca pe un pretext pentru teorii mai ample — de la exportul de apă și „aur” către străini, până la legende legate de tunneluri dacice sau conspirații geopolitice. În același timp, există și un curent de utilizatori care critică vehement aceste speculații, considerându-le ridicole, exagerate sau menite doar să creeze panică sau indignare.

Golirea controlată a lacului pentru lucrări de retehnologizare

Hidroelectrica a demarat pe 1 august prima etapă a golirii controlate a Lacului Vidraru, proces estimat să se încheie pe 28 februarie 2026. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor de retehnologizare din cadrul proiectului „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, potrivit companiei.

Epava și memoria anilor ’90

Descoperirea epavei readuce în atenție perioada anii ’90 și misterul dispariției acestui vapor turistic, oferind totodată ocazia specialiștilor să documenteze mai bine istoria și starea tehnică a ambarcațiunilor. Experții consideră că analiza va aduce informații valoroase atât pentru patrimoniul turistic și istoric, cât și pentru viitoarele lucrări de întreținere a Lacului Vidraru.

CITEȘTE ȘI: Lacul Vidraru, așa cum probabil nu-l vom mai vedea în timpul vieții noastre. Ce a filmat un vlogger / video