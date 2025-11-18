Lacul Vidraru, așa cum probabil nu-l vom mai vedea în timpul vieții noastre. Ce a filmat un vlogger / video

Cezar Machidon, unul dintre cei mai cunoscuți vlogger de outdoor din România, a mers și a filmat fundul lacului de acumulare Vidraru, care se află în plin proces de secare pentru retehnologizare.

Prima oprire pe care a făcut-o a fost în partea sudică a lacului, acolo unde nivelul apei a scăzut cu câteva zeci de metri, iar relieful de odinioară al văii Argeșului a ieșit la suprafață după mai bine de 50 de ani.

„Pe vremuri exista o cale ferată care venea din Curtea de Argeș până în această zonă și ajungea până în satul Cumpăna“, spune Cezar Machidon în videoclipul postat.

Spre coada lacului, peisajul este în momentul de față dezolant, deoarece este secat complet, iar lipsa vegetației creează impresia unui cataclism natural care a măturat totul în cale. Se mai pot observa trunchiurile și rădăcinile de la copacii care în trecut se aflau pe malul Argeșului.

De asemenea, în zona Cumpăna, în aval de cabană omonimă, ruinele unor locuințe și foste cabane se mai observă pe fundul lacului, îngropate în mâlul adus de ape în ultimele decenii.

Hidroelectrica a început prima golire completă a Lacului Vidraru

Hidroelectrica începe prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, de la 01.08.2025, cu un termen estimat de finalizare pe 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”.

Este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974. O lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

„Golirea controlată este un prim pas tehnic spre retehnologizarea AHE Vidraru. Ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani. Este practic o nouă viață pentru capacitățile noastre de producție. Lucrăm cu tehnologie modernă, eliminăm restricțiile actuale și producem energie mai multă, cu un rol strategic de echilibrare în întreg sistemul”, a explicat CEO-ul Hidroelectrica, Kàroly Borbèly.

Operațiunea este necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului. Scopul este punerea în siguranță a întregii amenajări hidroenergetice și asigurarea funcționării acesteia pentru un nou ciclu de viață. Golirea controlată a lacului se va face prin turbinare și apoi prin evacuare prin uvrajele barajului și se va desfășura în mai multe etape succesive în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Întreaga acțiune respectă prevederile legale și, totodată, Hidroelectrica a informat și a obținut toate avizele necesare de la instituțiile abilitate implicate.

Contractul, în valoare de 188.382.000 euro fără TVA, pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia de investiții a Companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune pe data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și, în plus, deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW", se arată în comunicatul instituției.