Data publicării: 13:41 27 Oct 2025

EXCLUSIV „Defectul lui Daniel Băluță? E PSD-ist!” Ciolacu, replică: Sper ca rațiunea să fie prioritară față de ură
Autor: Anca Murgoci

daniel-baprc-ccprc-86lutprc-ccprc-a6aprc-ccprc-862_90476100 Daniel Băluță Foto: Crișan Andreesc u
 

Organizația PSD București l-a propus luni pe Daniel Băluță drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, urmând ca această candidatură să fie validată marți de Consiliul Politic Național, a informat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu, parlamentar PSD, a fost întrebat, la DC News, pe cine preferă la Primăria București.

„Daniel Băluță. De departe. E cel mai performant primar de sector din București, în acest moment. Am fost foarte mult cu Daniel Băluță în campanie și nu numai. Și când am fost premier, am fost la proiectele pe care le avea. Dar nu are niciun proiect, Daniel Băluță, care, totuși, să nu vizeze și celelalte sectoare. În afară de faptul că a făcut o dezvoltare în sectorul 4.

Vă dau un exemplu: erau stații de pompieri care deserveau de fapt, și sectorul 6, și sectorul 5. Sectorul 5 are mai puțini bani. Sectorul 3 are mai mulți. Sectorul 1 are mai mulți. Dar, de departe, Daniel Băluță e cel mai performant primar de sector”, a zis Marcel Ciolacu.

„Bucureștiul, în general, e USR-rist. Credeți că de data asta va mai reuși PSD-ul să ia primăria?”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu e vorba de PSD. E vorba de... Daniel Băluță. Are ce arăta. A demonstrat, ca primar de sector, ce realizări are”, a spus Marcel Ciolacu.

„Da, dar are un defect. Este PSD-ist. Știți bine că e un defect ăsta...”, a zis Anca Murgoci.

„Eu sper că rațiunea, totuși, să fie prioritară față de hate-ul și ura pe care, de obicei, o activăm de fiecare dată și, pe urmă, ne pare rău”, a conchis Marcel Ciolacu.

Detalii, aici: 

Băluță va prelua funcția de președinte al PSD București de la Gabriela Firea

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va prelua funcția de președinte al PSD București de la Gabriela Firea, după ce acesta a fost desemnat să candideze din partea partidului la Primăria Capitalei.

„Îl susținem din toate punctele de vedere, în sensul și administrativ, și politic pe colegul nostru Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, să candideze și să câștige Primăria Generală a Capitalei. În ce mă privește, tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, până la urmă (...) împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele 6 sectoare am decis să-i predau ștafeta din punct de vedere politic colegului Daniel Băluță, ștafeta organizației PSD Municipiul București. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente”, a spus Gabriela Firea, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că în 2016, când a candidat pentru Primăria Capitalei, a preluat coordonarea organizației București.

„Acum, prin paralelism și similitudine, fac acest gest de onoare. Nu cred că trebuie să ne legăm de funcții, ele nu sunt veșnice. Mai aveam 2 ani de mandat, dar cred că acum este momentul oportun să predau ștafeta lui Daniel și am totală încredere că va coordona chiar mai bine această organizație”, a menționat Firea. 

