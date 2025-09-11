FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol

FBI a publicat, joi, prima imagine cu suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk.

FBI a publicat joi fotografii cu o persoană pe care a descris-o drept „persoană de interes” în cazul atacului armat asupra activistului conservator Charlie Kirk, scrie Reuters.

Reprezentanții FBI din biroul din Salt Lake City nu au precizat că persoana respectivă era suspectul trăgător. Au publicat două fotografii cu cineva în pantaloni, o cămașă neagră cu mânecă lungă, o pălărie și ochelari de soare.

„Solicităm ajutorul publicului pentru a identifica această persoană de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, a scris relatarea biroului FBI din Salt Lake City, Utah, pe X.

Forțele de ordine îl caută pe atacator de aproximativ 24 de ore, iar anchetatorii spun că au „înregistrări video bune” ale suspectului.

VEZI ȘI - A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție

BREAKING: FBI releases photos of someone they're calling a "person of interest" in connection with the assassination of Charlie Kirk.



We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at UVU. https://t.co/3VnL1HVDhD — I’mABeth (@2Acrookedhalo) September 11, 2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News