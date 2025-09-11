Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: alamy / Reuters
Foto: alamy / Reuters

Anchetatorii americani au descoperit arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk.

Muniția folosită în atacul armat asupra lui Charlie Kirk era gravată cu ideologie transgender și antifascistă, relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Anchetatorii au găsit muniție gravată cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste în interiorul puștii despre care autoritățile cred că a fost folosită pentru a-l împușca și ucide pe activistul conservator american Charlie Kirk, a relatat joi Wall Street Journal, citând o persoană familiarizată cu ancheta și un buletin intern al forțelor de ordine.

Ziarul a relatat că pușca avea trei cartușe netrase în încărcător, toate având inscripția gravată pe ele.

CITEȘTE ȘI                    -                  Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia

Cum a acționat atacatorul

 

Anchetatorii americani au declarat joi că au găsit pușca despre care cred că a fost folosită pentru a-l ucide pe influentul activist conservator Charlie Kirk, în timp ce acesta susținea o conferință la o universitate din Utah, însă autorul atacului este încă căutat, mai scrie Reuters.

Crima, surprinsă în detaliu în videoclipuri care s-au răspândit rapid pe internet, a avut loc în timp ce Kirk vorbea pe scenă la un eveniment în aer liber numit „Prove Me Wrong”, în fața a aproximativ 3.000 de persoane, la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah, la circa 65 km sud de Salt Lake City.

Atacatorul a sosit în campus cu câteva minute înainte de începerea evenimentului și a fost surprins de camerele de supraveghere urcând scările pentru a ajunge pe acoperișul unei clădiri din apropiere, de unde a tras asupra lui Kirk, potrivit FBI și oficialilor statali. Kirk, un susținător ferm al dreptului la port de armă, răspundea la o întrebare din public despre atacurile armate când glonțul l-a lovit în gât. Suspectul a fugit imediat.

Atacatorul a sărit de pe acoperiș și a fugit într-un cartier învecinat, a declarat Robert Bohls, agent special FBI responsabil de caz. Anchetatorii au găsit o pușcă de mare putere într-o zonă împădurită din apropiere și analizează arma împreună cu amprentele palmare și urmele de pași.

Atacatorul pare a fi de vârstă universitară și „s-a integrat bine” în campus, a spus comisarul pentru siguranță publică din Utah, Beau Mason. Acesta nu a fost încă identificat public, iar anchetatorii au menționat că dispun de „imagini video bune”, dar nu le vor face publice deocamdată.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">New photos emerging of the unidentified shooter of charlie kirk. FBI is reporting he likely had ties to a foreign intelligence <br><br>Gee I wonder who it could be assassinating Christians criticizing a certain nation state <a href="https://t.co/f9u7TZK7nz">pic.twitter.com/f9u7TZK7nz</a></p>&mdash; Merlin Capital ????‍♂️ (@merlinscapital) <a href="https://twitter.com/merlinscapital/status/1965990919192154533?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Yes the shooter was 100% this man, He got a straight shot rifle shot at charlie kirk piercing the neck.<br>CATCH THIS MAN <a href="https://t.co/3iy8Dwmlod">pic.twitter.com/3iy8Dwmlod</a></p>&mdash; Manish???????? (@manibhaii16) <a href="https://twitter.com/manibhaii16/status/1965940170873810951?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11 sep 2025, 12:10
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
11 sep 2025, 09:19
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
11 sep 2025, 09:15
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
Cele mai noi știri
acum 2 minute
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
acum 8 minute
Cum a fost informat PDG-ul Radio România, Răzvan Ioan Dincă, de izbucnirea războiului din Ucraina / video
acum 11 minute
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
acum 31 de minute
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie
acum 39 de minute
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
acum 48 de minute
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
acum 1 ora 2 minute
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
acum 1 ora 10 minute
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P)
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 7 ore 2 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel