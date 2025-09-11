A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție

Anchetatorii americani au descoperit arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk.

Muniția folosită în atacul armat asupra lui Charlie Kirk era gravată cu ideologie transgender și antifascistă, relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Anchetatorii au găsit muniție gravată cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste în interiorul puștii despre care autoritățile cred că a fost folosită pentru a-l împușca și ucide pe activistul conservator american Charlie Kirk, a relatat joi Wall Street Journal, citând o persoană familiarizată cu ancheta și un buletin intern al forțelor de ordine.

Ziarul a relatat că pușca avea trei cartușe netrase în încărcător, toate având inscripția gravată pe ele.

Cum a acționat atacatorul

Anchetatorii americani au declarat joi că au găsit pușca despre care cred că a fost folosită pentru a-l ucide pe influentul activist conservator Charlie Kirk, în timp ce acesta susținea o conferință la o universitate din Utah, însă autorul atacului este încă căutat, mai scrie Reuters.

Crima, surprinsă în detaliu în videoclipuri care s-au răspândit rapid pe internet, a avut loc în timp ce Kirk vorbea pe scenă la un eveniment în aer liber numit „Prove Me Wrong”, în fața a aproximativ 3.000 de persoane, la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah, la circa 65 km sud de Salt Lake City.

Atacatorul a sosit în campus cu câteva minute înainte de începerea evenimentului și a fost surprins de camerele de supraveghere urcând scările pentru a ajunge pe acoperișul unei clădiri din apropiere, de unde a tras asupra lui Kirk, potrivit FBI și oficialilor statali. Kirk, un susținător ferm al dreptului la port de armă, răspundea la o întrebare din public despre atacurile armate când glonțul l-a lovit în gât. Suspectul a fugit imediat.

Atacatorul a sărit de pe acoperiș și a fugit într-un cartier învecinat, a declarat Robert Bohls, agent special FBI responsabil de caz. Anchetatorii au găsit o pușcă de mare putere într-o zonă împădurită din apropiere și analizează arma împreună cu amprentele palmare și urmele de pași.

Atacatorul pare a fi de vârstă universitară și „s-a integrat bine” în campus, a spus comisarul pentru siguranță publică din Utah, Beau Mason. Acesta nu a fost încă identificat public, iar anchetatorii au menționat că dispun de „imagini video bune”, dar nu le vor face publice deocamdată.

