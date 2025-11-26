În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au avut un dialog despre cum „putiniștii“ încearcă să-l saboteze pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Potrivit președintelui Grupului de Investigații Politice, Ana-Maria Ciceală e „împinsă în față“ pentru a scădea șansele lui Drulă. Bogdan Chirieac nu este de aceeași părere cu Mugur Ciuvică.

„Drulă are o problemă cu doamna Ciceală. De aceea, putiniștii încep să o împingă în față în speranța că o să-i ia din voturi lui Cătălin Drulă“, a zis Mugur Ciuvică.

„Asta e din cale afară! Putiniștii o împing pe Ciceală în față?“, a reacționat Bogdan Chirieac.

„Absolut! Putiniștii o împing pe Ciceală în față, în speranța că o să-i ia voturi lui Drulă, ceea ce în sine nu e o idee proastă, pentru că Ciceală e progresistă neo-marxistă adevărată, de vână, la fel ca primarul din New York“, a zis Mugur Ciuvică.

„Nu ar fi frumos să avem și noi un primar ca la New York?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Să o voteze pe Ciceală. Problema e că îi ia din voturi lui Drulă. De aceea pompează putiniștii pe chestia asta“, a mai zis Mugur Ciuvică.