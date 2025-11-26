Mugur Ciuvică a spus pe cine ajută „putiniștii“ la alegerile din București, în speranța că îl vor sabota pe Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.
În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au avut un dialog despre cum „putiniștii“ încearcă să-l saboteze pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Potrivit președintelui Grupului de Investigații Politice, Ana-Maria Ciceală e „împinsă în față“ pentru a scădea șansele lui Drulă. Bogdan Chirieac nu este de aceeași părere cu Mugur Ciuvică.
„Drulă are o problemă cu doamna Ciceală. De aceea, putiniștii încep să o împingă în față în speranța că o să-i ia din voturi lui Cătălin Drulă“, a zis Mugur Ciuvică.
„Asta e din cale afară! Putiniștii o împing pe Ciceală în față?“, a reacționat Bogdan Chirieac.
„Absolut! Putiniștii o împing pe Ciceală în față, în speranța că o să-i ia voturi lui Drulă, ceea ce în sine nu e o idee proastă, pentru că Ciceală e progresistă neo-marxistă adevărată, de vână, la fel ca primarul din New York“, a zis Mugur Ciuvică.
„Nu ar fi frumos să avem și noi un primar ca la New York?“, a insistat Bogdan Chirieac.
„Să o voteze pe Ciceală. Problema e că îi ia din voturi lui Drulă. De aceea pompează putiniștii pe chestia asta“, a mai zis Mugur Ciuvică.
de Roxana Neagu