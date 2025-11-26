€ 5.0903
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Chirieac - Ciuvică, replici din cauza Anei Ciceală, candidata SENS la Primăria București
Data actualizării: 15:03 26 Noi 2025 | Data publicării: 15:02 26 Noi 2025

EXCLUSIV Chirieac - Ciuvică, replici din cauza Anei Ciceală, candidata SENS la Primăria București
Autor: Ioan-Radu Gava

mugur-ciuvica-sustienre-georgescu-sua_24374800 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Mugur Ciuvică a spus pe cine ajută „putiniștii“ la alegerile din București, în speranța că îl vor sabota pe Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au avut un dialog despre cum „putiniștii“ încearcă să-l saboteze pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Potrivit președintelui Grupului de Investigații Politice, Ana-Maria Ciceală e „împinsă în față“ pentru a scădea șansele lui Drulă. Bogdan Chirieac nu este de aceeași părere cu Mugur Ciuvică.

„Drulă are o problemă cu doamna Ciceală. De aceea, putiniștii încep să o împingă în față în speranța că o să-i ia din voturi lui Cătălin Drulă“, a zis Mugur Ciuvică.

„Asta e din cale afară! Putiniștii o împing pe Ciceală în față?“, a reacționat Bogdan Chirieac.

„Absolut! Putiniștii o împing pe Ciceală în față, în speranța că o să-i ia voturi lui Drulă, ceea ce în sine nu e o idee proastă, pentru că Ciceală e progresistă neo-marxistă adevărată, de vână, la fel ca primarul din New York“, a zis Mugur Ciuvică.

„Nu ar fi frumos să avem și noi un primar ca la New York?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Să o voteze pe Ciceală. Problema e că îi ia din voturi lui Drulă. De aceea pompează putiniștii pe chestia asta“, a mai zis Mugur Ciuvică.

ana maria ciceala
alegeri bucuresti
sens
