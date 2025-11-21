€ 5.0891
Makaveli se retrage, în favoarea Ancăi Alexandrescu, din cursa pentru alegerile de la Primăria Capitalei
Data actualizării: 17:24 21 Noi 2025 | Data publicării: 14:10 21 Noi 2025

Makaveli se retrage, în favoarea Ancăi Alexandrescu, din cursa pentru alegerile de la Primăria Capitalei
Autor: Andrei Itu

anca alexandrescu Inquam Photos / Octav Ganea
 

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public ca Makaveli, candidat la alegerile de la Primăria București, a anunțat că se retrage din cursă, în favoarea Ancăi Alexandrescu.

Virgil Alexandru Zidaru a spus că s-a hotărât ”să facă un cadou românilor și, în special, bucureștenilor”.

Makaveli se retrage pentru Anca Alexandrescu

”Vreau să le transmit că nu e vorba despre dezbinare, ci de unitate. Pentru că toți suntem români, consider că este nevoie să ne unim, când vine vorba de această chestie, ce se numește popor român. Atunci, îmi anunț retragerea din candidatură, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta, pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață mai diferită.”, a spus Makaveli, la Realitatea Plus.

Makaveli are o poveste de viață complicată, fiind orfan de mic. El susține că este fiul unui celebru fotbalist.

De menționat este că Makaveli a lucrat o perioadă de timp pentru Diana Șoșoacă, dar colaborarea s-a încheiat cu un mare scandal.

Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie 2025

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025.  Amintim că rezultatele unui recent sondaj INSCOP pentru Primăria București a încins spiritele în spațiul public, 
Sondajul prezintă o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%. Vezi mai multe aici!

Vezi și - Cine este Anca Alexandrescu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Makaveli
anca alexandrescu
alegeri primaria bucuresti 2025
