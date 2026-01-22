"O nouă formă de viaţă" a fost găsită de cercetători: Are de 370 de milioane de ani și 8 metri înălţime

O nouă formă de viaţă ce are 370 de milioane de ani a fost identificată de cercetători în Scoţia, iar descoperirea schimbă radical ceea ce se ştia până acum despre organismele care populau Pământul primitiv. Este vorba despre o fosilă uriaşă, cu o înălţime de 8 metri, care nu aparţine nici regnului vegetal, nici celui fungic.

O fosilă gigantică, diferită de orice s-a mai văzut

Descoperirea a fost făcută în Scoţia şi se bazează pe analiza fosilei Prototaxites, un organism care arăta ca un trunchi masiv de copac, fără ramuri şi fără frunze. Timp de peste un secol, acest tip de fosilă a fost considerat o formă de ciupercă uriaşă. Noile cercetări spun însă altceva.

Studii recente realizate de specialişti de la Universitatea din Edinburgh şi de la Muzeele Naţionale ale Scoţiei arată că Prototaxites nu poate fi încadrat în nicio categorie cunoscută. Concluzia este clară, vorbim despre o nouă formă de viaţă, complet diferită de plante sau ciuperci, care a dispărut de pe faţa Pământului acum 370 de milioane de ani.

Ce spun cercetătorii despre această formă de viaţă

Sandy Hetherington, unul dintre autorii studiului, explică natura neobişnuită a descoperirii: "E o formă de viaţă, dar nu așa cum o știm acum, prezentând caracteristici anatomice și chimice distincte de viața fungică sau vegetală și, prin urmare, aparținând unei ramuri evolutive a vieții complet dispărute.”

Declaraţia subliniază miza cercetării. Această fosilă nu este doar un organism straniu, ci dovada existenţei unei linii evolutive care nu mai are echivalent în prezent. Întrebarea firească care apare este legată de originile vieții pe pământ și cât știm, de fapt, despre trecutul planetei noastre.

Ce au aflat cercetătorii din analizele recente

Pentru a ajunge la aceste concluzii, oamenii de ştiinţă au studiat compoziţia moleculară a fosilelor conservate în silexul Rhynie, un depozit sedimentar din apropierea localităţii Rhynie, din Aberdeenshire. Aceste roci au o vechime de aproximativ 407 milioane de ani şi sunt considerate unele dintre cele mai bine conservate ferestre către viaţa timpurie de pe uscat.

Fosilele de Prototaxites au fost descoperite pentru prima dată, într-o altă formă, în anul 1843. Abia în 1857, cercetătorul canadian J. W. Dawson le-a analizat în detaliu şi a presupus că ar fi resturile unor conifere uriaşe aflate în descompunere. Ipoteza a fost acceptată o perioadă, apoi înlocuită de teoria conform căreia ar fi fost ciuperci gigantice.

De ce nu este nici plantă, nici ciupercă

Noile analize au scos la iveală mai multe inconsecvenţe. Structura fosilei nu indică existenţa unei reţele extinse de micelii subterane, esenţiale pentru ciuperci, care le permit să absoarbă suficient carbon organic pentru a susţine dimensiuni atât de mari.

Mai mult, compoziţia chimică şi organizarea internă sunt diferite de cele ale ciupercilor cunoscute din aceeaşi perioadă. Potrivit cercetătorilor, aceste caracteristici arată că organismul nu se încadrează în niciun grup existent astăzi şi că o nouă formă de viaţă este cea mai plauzibilă explicaţie.

O ramură evolutivă dispărută complet

Concluzia finală a studiului este fermă. Prototaxites aparţine unei linii eucariote complet dispărute. Cu alte cuvinte, acest organism uriaş reprezintă un capitol pierdut din istoria vieţii pe Pământ.

Pentru cercetători, descoperirea nu este doar o curiozitate ştiinţifică. Ea oferă indicii esenţiale despre diversitatea formelor de viaţă care au existat înainte ca plantele şi animalele moderne să domine ecosistemele terestre şi arată cât de multe mai avem de aflat despre trecutul profund al planetei, potrivit The Telegraph.

