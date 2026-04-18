Ce au special oamenii cu părul roșu: Decoperirea surprinzătoare făcută de cercetători

Persoanele cu părul roșu care au fost tachinate până acum s-ar putea să fie încântate să afle că par a fi câștigătoare dintr-o perspectivă evoluționistă. Un studiu genetic amplu a dezvăluit că, în Europa, gena pentru părul roșu a fost selectată activ timp de peste 10.000 de ani, scrie The Guardian.

Studiul nu a avut ca scop descoperirea motivelor acestei tendințe, ci s-a concentrat pe întrebarea mai amplă dacă evoluția umană a stagnat de la apariția agriculturii. Analizând ADN-ul de la aproape 16.000 de rămășițe umane antice și peste 6.000 de indivizi vii, oamenii de știință au furnizat dovezi convingătoare că, de fapt, evoluția biologică a continuat cu un ritm rapid.

Genele care par să fi fost favorizate de selecția naturală

Oamenii de știință au identificat 479 de variante genetice care par să fi fost favorizate de selecția naturală. Genele legate de părul roșu, pielea deschisă la culoare, susceptibilitatea la boala celiacă și variantele care reduc riscul de diabet, chelie și artrită reumatoidă au devenit toate mai frecvente în istoria noastră recentă.

„Poate că părul roșu era benefic acum 4.000 de ani sau poate că a venit cu o trăsătură mai importantă”, au spus cercetătorii.

Cercetările anterioare au arătat că persoanele cu părul roșu și pielea albă pot produce vitamina D mai eficient, de exemplu, ceea ce ar fi putut conferi beneficii de supraviețuire în climatele nordice.

Anterior, au fost identificate doar aproximativ 21 de cazuri de trăsături genetice multiplicate prin selecție naturală, inclusiv gene legate de capacitatea de a digera laptele la vârsta adultă. Lipsa dovezilor sugera că selecția direcțională a fost rară de când oamenii moderni au apărut în Africa acum aproximativ 300.000 de ani și au început să se împartă în diferite grupuri de populație în întreaga lume.

Studiul a folosit un număr fără precedent de mostre de ADN antice

Cel mai recent studiu, care a folosit un număr fără precedent de mostre de ADN antice combinate cu tehnici sofisticate, a dezvăluit că selecția evolutivă a determinat răspândirea sau declinul a sute de gene în Eurasia de Vest și că această selecție s-a accelerat de când oamenii au trecut de la stilul de viață de vânători-culegători la agricultură.

„Cu aceste tehnici noi și o cantitate mare de date genomice antice, putem acum observa cum selecția a modelat biologia în timp real”, a declarat Dr. Ali Akbari, primul autor al studiului de la Universitatea Harvard.

Avantajul persoanelor cu părul roși și pielea albă

Beneficiile potențiale ale unora dintre genele selectate par intuitive. Genele legate de părul roșu și pielea albă „reflectă în mod plauzibil selecția pentru o sinteză crescută a vitaminei D în regiunile cu lumină solară scăzută la fermierii care au o cantitate mică din aceasta în dietele lor”, au concluzionat oamenii de știință.

Alte tendințe au fost mai greu de interpretat. O mutație care este un factor de risc important pentru boala celiacă a apărut acum 4.000 de ani și a devenit din ce în ce mai frecventă de atunci. Persoanele cu această variantă genetică par să fi avut șanse mai mari de a supraviețui și de a transmite genele lor generației următoare, în ciuda riscului de a dezvolta o tulburare autoimună.

În mod similar, o genă imună numită TYK2, care crește dramatic riscul de tuberculoză, a crescut constant în frecvență între 9.000 și 3.000 de ani în urmă, înainte de a intra din nou în declin. O posibilitate este ca aceste gene de risc pentru boli să fi fost utile în protejarea împotriva agenților patogeni care au devenit mai frecvenți în anumite perioade de timp.