Băutura care te ajută să scapi de stres. Trebuie băută la micul dejun - Studiu
Data publicării: 09:23 19 Apr 2026

Băutura care te ajută să scapi de stres. Trebuie băută la micul dejun - Studiu
Autor: Doinița Manic

imagine cu micul dejun Această băutură ne-ar ajuta să fim mai puțin anxioși, potrivit studiului. Foto: Pixabay

Potrivit unui nou studiu, o anumită băutură pe care o bei la micul dejun ajută la reducerea nivelului de stres.

Te simți anxios? Poate ar trebui să bei o ceașcă de cafea la micul dejun. În primăvară, cercetătorii de la Universitatea Fudan din Shanghai au publicat rezultatele unei analize la scară largă în Journal of Affective Disorders despre modul în care cafeaua ne poate afecta sănătatea mintală. Conform descoperirilor lor, consumul a două până la trei cești de cafea pe zi ar putea fi soluția ideală pentru o viață cu mai puțin stres, scrie foodandwine.

Pentru a ajunge la această concluzie, echipa a analizat date de la peste 461.000 de participanți înscriși în UK Biobank, o bază de date masivă pe termen lung privind sănătatea, și i-a urmărit timp de puțin peste 13,4 ani. În această perioadă, cercetătorii au urmărit aproape 18.220 de cazuri de tulburări de dispoziție și 18.547 de cazuri de tulburări de stres.

După ajustarea factorilor precum vârsta, IMC-ul, fumatul, consumul de alcool, somnul și activitatea fizică, au descoperit ceea ce se numește o „relație în formă de J” între cafea și rezultatele în materie de sănătate mintală. În termeni non-științifici, aceasta înseamnă că riscul tulburărilor de sănătate mintală a scăzut pe măsură ce consumul de cafea a crescut de la zero la două până la trei cești pe zi. Cu toate acestea, peste acest interval, riscul a crescut din nou. Mai exact, comparativ cu persoanele care nu consumă cafea, persoanele care beau două până la trei cești zilnic au avut un risc cu 8% mai mic de tulburări de dispoziție și un risc cu 14% mai mic de tulburări de stres. Cei care beau mai mult de cinci cești pe zi au văzut că aceste beneficii dispar și, în unele cazuri, au avut un risc crescut.

Ingredientul cheie este cofeina, nu doar cafeaua

Echipa a studiat trei tipuri de cafea: instant, măcinată și decofeinizată. Cu toate acestea, este important de menționat că în cazul cafelei decofeinizate, aceasta nu a demonstrat o asociere protectoare clară în niciuna dintre direcții, ceea ce ar putea sugera că ingredientul cheie este cofeina, nu doar cafeaua. Totuși, deoarece cafeaua are peste 1.000 de compuși bioactivi, inclusiv polifenoli și acid clorogenic, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, nu se poate spune cu siguranță că este vorba doar de cofeină.

A existat și o altă mică notă de subsol care merita menționată: beneficiile pentru sănătatea mintală au părut mai des la bărbați decât la femei. Cercetătorii au adăugat că acest lucru s-ar putea datora diferențelor hormonale, deoarece femeile metabolizează cofeina mai lent decât bărbații și că cele cu niveluri mai ridicate de estrogen au o activitate mai scăzută a CYP1A2, enzima cheie pentru descompunerea cofeinei.

